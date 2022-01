César Munayco asegura que el 90% de casos COVID-19 tiene predominancia la variante ómicron

Ómicron en Perú: ¿Qué diferencia la tercera ola de COVID-19 de la anterior?

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), del Ministerio de Salud (Minsa), aseguró durante una entrevista con RPP, que el 90 % de casos de COVID-19 en Lima tienen como predominancia a la variante ómicron.

“El Instituto Nacional de Salud ha podido identificar claramente que al menos en Lima hay 90 % de las muestras evaluadas para las variantes es ómicron predominantemente y en provincias ya estamos alrededor del 70 %”, dijo en entrevista con el programa Nada Está Dicho.

Asimismo, el funcionario del Minsa, manifestó que a través del análisis del CDC, se ha podido detallar, que el número de contagios por el nuevo coronavirus van a seguir en aumento en estas semanas. Además, expresó que el Minsa está cambiando algunas normativas para reducir el tiempo de aislamiento de personas con COVID-19.

“Básicamente lo que estamos viendo en este momento es lo que ocurrido en fiestas (de fin de año). El movimiento de gente en fiestas y la falta de responsabilidad. Estamos observando justo este comportamiento de las fiestas”, remarcó.

Por otro lado, también explicó sobre las vacunas de refuerzo y si en caso una persona se contagió de COVID-19, tendrá que esperar de 15 a 30 días para acceder a la tercera dosis y así protegerse de esta nueva variante que se ha apoderado de nuestro país.

“15 días a partir que los síntomas desaparecen, cuando ya la persona se siente bien y pasó el periodo de enfermedad, a partir de ese momento contar 15 días”, explicó.

Ómicron en Perú: Minsa confirma 153 nuevos casos, sumando un total de 309 infectados por la nueva variante. (Foto:Captura Andina)

En caso de que una persona tenga síntomas asociadas al COVID-19, César Munayco, recomendó que es necesario usar mascarilla dentro de casa, aislarse y mejorar la alimentación. Asimismo, es importante avisar a familia y amigos que días antes estuvieron cerca para que también tomen sus precauciones.

“Si es una persona joven, vacunada, lo más probable es que tenga una evolución leve, una enfermedad tipo resfrío. Ya sabemos que hay colas inmensas en los lugares donde se hacen tamizaje, así que si es una persona que no tiene ningún problema puede quedarse en casa y lo más probable que esté mejor en cuatro o cinco días. Pero si es una persona que tiene comorbilidad o es mayor de 65 años o no se ha vacunado en ese momento si tiene que tratar de hacerse el diagnóstico para ser evaluado por el personal de salud”, aseguró.

Por su parte, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó que esta nueva etapa de la pandemia, en donde la variante ómicron es predominante, está afectando en su mayoría a las personas no vacunadas, así como a las que tienen comorbilidades.

“Esta es una pandemia básicamente de las personas con comorbilidades y no vacunados, el 92% de los pacientes que tenemos en UCI, proporcionalmente, corresponden a personas no vacunadas y el resto a personas con comorbilidades, que en su mayoría no tienen la tercera dosis”, expresó el médico a TV Perú.

Una persona se realiza una prueba, en un espacio habilitado para pacientes de la Covid-19 en Lima (Peru), en una fotografía de archivo. EFE/ Luis Ángel Gonzales Taipe

En ese sentido, exhortó a la población no vacunada a acudir a los centros de inmunización y a los que ya tienen su segunda dosis a ir por su tercera dosis.

“Insistimos en la necesidad de la dosis de refuerzo para asegurar la salud de la población y disminuir la posibilidad de contagios en el país. No es para confiarse, sino es ir manejando la pandemia en la función de proteger a los más vulnerables”, subrayó el titular del Minsa.

En esa misma línea, el titular del Ministerio de Salud, remarcó en el incremento de casos COVID-19 que se ha registrado en las últimas semanas.

“Hace 12 días estábamos en 88.000 contagios por semana, pero esto ya se duplicó y ahora estamos entrando a una etapa de contagios muchos más masiva en el país. En esta semana entramos con 255.000. […] Semana a semana se están duplicando los contagios”, detalló el funcionario en TV Perú.

SEGUIR LEYENDO