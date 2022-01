Tercera ola COVID-19: Choferes y cobradores podrán trabajar si presentan tercera dosis de refuerzo

Atención cobradores y choferes que tengan 50 años hacia adelante y se dediquen a trabajar en el sistema de transporte público, ya que a partir del 23 de enero solo podrán trabajar todos aquellos que cuenten con la tercera dosis de refuerzo.

Cabe mencionar que esta medida también rige para los conductores de taxi y choferes que realizan el servicio de delivery. Con estas disposiciones el Ejecutivo tiene como propósito incentivar la vacunación con la dosis de refuerzo en los mayores de 50 años.

“Los choferes y cobradores de todo servicio de transporte público, así como los choferes que brindan servicios de reparto (delivery), de taxi y transporte privado de personal y turismo sólo podrán operar si acreditan haber recibido, en el Perú y/o el extranjero, su esquema completo de vacunación y a partir del día 23 de enero de 2022 la dosis de refuerzo para mayores de 50 años”, explica la norma.

Es importante precisar que en este nuevo Decreto Supremo, se señala que las personas mayores de 50 años solo podrán ingresar a espacios cerrados como galerías, centros comerciales, supermercados, mercados, cines, restaurantes, entre otros, si tienen sus tres dosis registradas en el carné de vacunación.

“Dispóngase que, la verificación del carné físico o virtual que acredite el cumplimiento del esquema completo de vacunación y la dosis de refuerzo en el Perú y/o el extranjero, debe realizarse conjuntamente con algún documento oficial de identidad”, se señala en la norma.

Recordemos que hace unos días, el ministro de Salud, Hernando Cevallos indicó que se ha acordado realizar una modificación al Decreto Supremo 184-2020 de la PCM que declara el estado de emergencia por la COVID-19.

“Se mantienen los mismos aforos en el nivel de alerta alto, pero con una modificación: para ingresar a estos espacios públicos y cerrados, se va a mantener la presentación de las dos vacunas para los mayores de 18 años, pero, en el caso de las personas mayores de 50 años, deben presentar el carné de vacunación con la dosis de refuerzo, porque esta pandemia a quien afecta es a los que no están vacunados y a las personas vulnerables”, destacó.

En esa misma línea. el ministro insta a que las personas sigan vacunándose y así frenar los casos graves al presentarse estas nuevas variantes.

“Esta es una pandemia básicamente de las personas con comorbilidades y no vacunados: el 92% de los pacientes que tenemos en UCI, proporcionalmente, corresponde a personas no vacunadas. Las personas con comorbilidades (en UCI) en su inmensa mayoría no tienen la tercera dosis. (…) Por esa razón, insistimos en la necesidad de la dosis de refuerzo para asegurar la salud de la población y disminuir la posibilidad de contagios. (…) No es para confiarse”, señaló.

Tras este desmesurado crecimiento en los contagios, el titular del Minsa, señaló que se siente alarmado y preocupado. Asimismo, pidió a la población no bajar la guardia y seguir los protocolos de bioseguridad a fin de que estos casos lleguen a mayores.

“Hace 12 días estábamos en 88.000 contagios por semana, pero esto ya se duplicó y ahora estamos entrando a una etapa de contagios muchos más masiva en el país. En esta semana entramos con 255.000. […] Semana a semana se están duplicando los contagios”, detalló el funcionario este lunes a TV Perú.

Recordemos que hace unos días, el Gobierno modificó el horario del toque de queda, el cual irá desde la medianoche hasta las 4.00 a. m. desde este lunes 17 de enero. Además, cambió el aforo del 40% al 60% en actividades principales del nivel de alerta alto, donde están Lima y Callao.

