Jorge Muñoz descarta actos de corrupción durante el desarrollo de obras públicas

Jorge Muñoz, alcalde de Lima.

Durante la ceremonia del 487 Aniversario de Lima, el alcalde de la región Jorge Muñoz, descartó que se hayan llevado obras públicas que estén relacionadas con actos de corrupción y que uno de los puntos de partida han sido la transparencia y la rendición de cuentas.

“ Ejercer con transparencia debe ser el compromiso de toda autoridad. Nuestra gente no merece gobiernos corruptos o no transparentes y aquí debemos serlo. Hemos trabajado con un sello indeleble de más obras sin corrupción y cuando he conversado con nuestros funcionarios les he dicho que es una manifestación de voluntad que tiene que ser cumplida hasta el extremo.”, menciona el alcalde de Lima.

También destaca que no hay un nivel mayor de corrupción, sino que todas son dañinas para el país, además menciona que se ha trabajado siempre para y por el eje central que son los ciudadanos.

“ No hay corrupción mayor, simplemente hay corrupción y todas son dañinas. 1 sol que se le quita a un proyecto ciudadano es 1 sol que nunca más se va a invertir, por eso todos tenemos que ser claros, transparentes y sobre todo rendir cuentas a la ciudadanía”, añade.

“El eje central de nuestra gestión son y serán siempre nuestros ciudadanos, ellos son la razón de ser de este Gobierno Municipal. Hemos trabajado por una Lima para todos, sin exclusión ni sobre nadie”, comenta.

Recordó que cuando comenzó con su gestión en el año 2018, convocó a todos los alcaldes distritales para suscribir un pacto de integridad contra la corrupción.

“ Aprobamos una política de integridad de la lucha contra la corrupción municipal. Hemos recibido acciones de no corrupción en nuestra municipalidad”, señala.

Finalizó su discurso mencionando qué es lo que le falta a Lima aún y entre ello destaca que se debe hacerla mucho más fuerte para que pueda tener las herramientas para la solución de dificultades.

“Ese es el legado que estamos dejando a la ciudad, necesitamos fortalecer la institución municipal de Lima, hacerla mucho más fuerte y que pueda tener las herramientas para solucionar las dificultades que puede tener una metrópoli como lo es esta región” , asegura.

Reafirma su compromiso para terminar su periodo de manera eficaz y en función a las necesidades de la población y como municipalidad reiterar su compromiso para trabajar “en esta casa, que es la casa de todos”.

“Reafirmamos nuestro compromiso de dejar al término de nuestra gestión, una ciudad fortalecida, moderna, transformada en función a las necesidades de nuestra población y prepararla para afrontar nuevos desafíos que podrían venir”, finaliza.

RECUPERACIÓN DEL ‘RÍO HABLADOR’

Uno de los aspectos que mencionó Muñoz es la recuperación del Río Rímac, donde se firmó un convenio para poder recuperar este río.

“Hemos firmado un convenio por 60 mil soles mensuales no reembolsables que se emplearan para el estudio del proyecto paisajístico del Río Rímac, el cual esta conformado por 50 intervenciones que se llevaran a cabo entre los puentes del Ejército y Santa Rosa, son 4 km de extension”, cometa.

MUSICA CRIOLLA COMO PATRIMONIO CULTURAL

Otro punto que se destaca es la búsqueda de que la música criolla sea reconocida como un patrimonio cultural y material de la nación.

“Hemos entregado un expediente al presidente Pedro Castillo para que la música criolla sea reconocida como patrimonio cultural y material de la nación para que sea una expresión cultural, y pueda tener el lugar que se merece.” comenta.

BALANCE DE SU GOBIERNO

Muñoz, presentó el lunes 17 de enero, el balance de sus 1100 días de gestión. El burgomaestre capitalino aseguró que, durante ese periodo, se han ejecutado 991 obras de las que resaltó la renovación de 12 km de la Av. Pachacútec, que incluyó la construcción de dos pasos a desnivel y beneficia a más de 620 mil vecinos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, y usuarios que transitan por Lima sur.

Además, de acuerdo con el portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía, la Municipalidad de Lima ejecutó en el 2021 el 83.7% (S/571 millones) del presupuesto destinado a proyectos de inversión, cifra más alta en 11 años de gestión municipal metropolitana.





