Vecinos capturan y golpean a presunto ladrón en Comas

Vecinos de la urbanización Los Alamos en Comas, persiguieron, atraparon y golpearon a un presunto delincuente. Ellos aseguran que seguirán tomando acción ante la nula participación de la municipalidad. Video: Panamericana Televisión/Buenos días Perú.

La delincuencia sigue en curso, y si la autoridad no ejerce su función, son los ciudadanos quienes buscan la manera de tener seguridad en sus lugares de residencia. Esto ocurrió en el distrito de Comas, precisamente en la urbanización Los Álamos. Un cámara grabada por una vecina de la zona revelaron cómo un grupo un de vecinos capturó a un presunto ladrón.

Ellos atinan a golpearse. Argumentan que el sujeto golpeó a una ciudadana de la zona para arrebatarle su celular. Quien grabó las imágenes, pedía que lo amarren. De acuerdo con Panamericana Televisión, se observa como los vecinos golpean y desnudan al supuesto delincuente al punto de patearlo y lanzarle objetos contra su persona como acto de justicia. Al ver el tumulto sobre el hombre, una mujer interviene para evitar más agresión contra el presunto ladrón.

El hombre pidió que “lo dejaran de golpear” pero fue en vano ante el cansancio de los ciudadanos por la delincuencia en su zona. En esa línea, invocan a las autoridades en combatir la inseguridad ciudadana.

En declaraciones al medio, una vecina contó que la razón del hecho parte de la impotencia frente a la poca respuesta de la autoridad municipal para controlar la inseguridad en el distrito. “Es la impotencia. Uno ya no sabe qué hacer. Entre los vecinos queremos cuidarnos y protegernos y actuar de alguna manera” , declaró a Buenos días Perú.

“A mí me robaron aquí en la vuelta mi celular hace poco, con arma. Bajaron en una mototaxi. Yo estaba llevando almuerzo y me quitaron la lonchera y el celular cuando estaba pasando. Me apuntaron con un arma de fuego en la cabeza” , precisó.

“Ya asaltaron varias veces y hay que estar pendientes en ambos lados”, “No hay mucho resguardo, ni paso de la Policía ni del Serenazgo”, fueron los comentarios de otros vecinos.

SOBRE ESTADO DE EMERGENCIA EN LIMA

En conferencia de prensa de esta tarde, el ministro del Interior, Avelino Guillén, presentó un balance de su portafolio. Anunció que su sector trabaja un paquete normativo para combatir la delincuencia, el cual contempla la declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana, Callao, Trujillo y Ucayali.

Refirió que la propuesta también incluye un proyecto de ley de fortalecimiento de lucha contra el robo de celulares, así como una iniciativa legal de creación del registro de acompañantes en motos lineales. También considera fortalecer la seguridad ciudadana a través de la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o irregulares y de municiones, a través de Sucamec.

Asimismo, el Mininter plantea un decreto supremo para fortalecer unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y elevar a la categoría de Dirección a la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la División de Investigaciones de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) y a la Dirección de Protección contra la Violencia Familiar.

En cuanto a la posibilidad de declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana, Guillén se mostró de acuerdo con la posición asumida por varios municipios que en forma unánime han solicitado dicha medida, así como la exhortación del Congreso de la República.

En cuanto al procedimiento de asignación de cargos en la Policía Nacional del Perú que se debía dar en enero, el ministro señaló que está en trámite y corresponde la evaluación al presidente Pedro Castillo. Pero señaló que en anteriores oportunidades también hubo demoras. “En el 2021 la asignación fue en el mes de mayo. y eso causó una serie de inconvenientes”, refirió.

