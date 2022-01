Comas: tras seguimiento por denuncias de robo, capturan al ‘Tilín del Metropolitano’

"Tilín del Metropolitano" fue capturado por la Policía Nacional del Perú en Comas. Video: Latina/ Latina Noticias.

“He salido a la calle un rato, a vagar a hacer hora ahí” , dijo en llanto el delincuente conocido como el ‘Tilín del Metropolitano’ cuando fue capturado tras robarle el celular a una joven en el bus Metropolitano de Lima desde la ventana. La detención fue en horas de la noche tras una persecución policial en la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Comas. El hampón es menor de edad, ya que solo tiene 17 años.

El Comando TicuyRicuy se encontraba en la zona y tras una breve persecución se logró detener al menor de edad para ponerlo a disposición de la Policía Nacional. “No me lleves a la comisaría, mi madre me espera y no quiero hacerle problemas por favor, te lo pido”, fue lo que exclamó el joven tras su detención y buscaba dar explicaciones para evitar ser detenido.

Decía que andaba estudiando, pero salía a la calle a tomar aire y luego argumentó como pretexto el salir a vagar.

Su captura se logró gracias a las denuncias de los vecinos de la zona, debido a que el menor de edad ya aplicaba esta modalidad por el lugar. Ello por el constante tráfico que se propagaba, lo que le permitía aprovechar la noche y el tumulto de la gente para arrancar celulares a sus víctimas y darse a la fuga.

Cuando fue llevado a la comisaría de La Pascana del distrito, nuevamente intentó convencer al personal del comando con el argumento de que “estaba yendo a mi casa” . Sin embargo, no contaba que una de sus víctimas lo reconoció y por la indignación le propinó un par de patas. El joven aseguró estar arrepentido y que estará tranquilo.

Recordar que al ser menor de edad, debe hacer la denuncia correspondiente en la comisaría para que pueda proceder con la detención del joven.

Asimismo, el alcalde de Comas, Raúl Díaz Pérez mencionó que el Comando TicuyRicuy se ha encargado de realizar diversas capturas en flagrancia y que tiene la preparación por parte del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú y el Ejército.

Díaz Pérez exhortó al Congreso revisar la sanción penal para los menores de edad, también solicitó al Presidente de la República que convoque a las autoridades correspondientes para realizar un trabajo articulado y priorizado ante los hechos delictivos. Se pide mayor cuidado con sus pertenencias en estas zonas con alto índice de tráfico.

SEGUIR LEYENDO