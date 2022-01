Chatarro y Wilson, los perros que se enfrentaron a delincuentes para proteger a su dueña

Chatarro y Wilson, los dos perros que salvaron a su dueña de delincuentes que intentaron robarle su celular en Comas: Video: Canal N.

La delincuencia no ganó en la calle Los Álamos, en Comas, porque se encontró con dos perros que protegieron a su dueña al frente de su casa. El incidente sucedió el último jueves por la noche, en donde los animales atacaron a los delincuentes que habían bajado de una moto para robarle el celular a la señora Esther. Ante la sorpresa de la acción de los animales, los sujetos decidieron huir.

En declaraciones a Canal N, Esther comentó que ella estaba esperando una mercadería a horas de las noche cuando sucedió el incidente y agradeció que Exodia Chatarro Hinojosa Sotomayor —perro huanca de siete años de edad— junto a su amigo Wilson los protegiera.

“Yo esperaba mi mercadería para descargar, yo estaba esperando y de pronto aparece ese mototaxi y viene directo a mí, pero gracias a Dios, mis dos mascotas [Chatarro y Wilson] me defendieron y se enfrentaron. No dejaron en ningún segundo que ellos [los ladrones] se acercarán a mi lado. Tenía tal vez yo la opción de defenderme pero no me pasó nada”, contó Esther.

Ella agregó que Chatarro “se libró de dos accidentes” que sufrió durante el tiempo que están juntos. Comentó que están unidos en todo momentos para cuidarse junto con Wilson. “Siempre ha caminado conmigo y lo aprecio bastante. Ellos me han ayudado ayer, por ello no me ha sucedido algo grave y siempre tendré en mente a mis dos perros. A nadie más” , agregó.

El reportero de canal N comentó que por la zona diversos animales se ponen frente a la puerta de sus casas para proteger a sus seres queridos de la inseguridad que hay en el lugar, sea de día o de noche.

Investigadores de la Universidad de Dalhousie en Canadá descubrieron que el perro promedio parece saber alrededor de 89 palabras y frases. Sin embargo, los canes muy inteligentes pueden responder a más de 200 términos expresados por sus cuidadores.

“Nuestro objetivo era desarrollar un inventario completo de las palabras informadas por las personas a que creen que sus perros responden de manera diferente y consistente”, indicaron las especialistas Catherine Reeve y Sophie Jacques en la investigación publicada en la revista Applied Animal Behavior Science.

(Getty)

El estudio encontró que las indicaciones comunes se encuentran entre las palabras más probables que un perro reconocerá. Estos incluyen: “siéntate”, “ven”, “abajo”, “quédate”, “espera”, “no”, “está bien” y “déjalo”. Sin embargo, los investigadores señalan que los perros responden con mayor frecuencia a sus propios nombres.

“Con investigación adicional, nuestra herramienta podría convertirse en un instrumento de investigación eficiente, efectivo y económico para mapear algunas de las competencias de los perros y quizás ayudar a predecir temprano el potencial de perros individuales para diversas profesiones”, concluyó Reeve.

SEGUIR LEYENDO