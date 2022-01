Migraciones habilita 2,200 nuevas citas para tramitar pasaporte

A través de un comunicado, la Superintendencia Nacional de Migraciones dio a conocer a la ciudadanía que desde hoy 18 de enero aquellos interesados en tramitar su pasaporte podrán acceder a cualquiera de las 2,200 citas adicionales que habilitarán a través de su sitio web. Según la misiva, estas nuevas citas son para que el ciudadano pueda realizar el trámite correspondiente durante e la segunda semana de febrero.

La entidad recordó que los usuarios deben contar con el recibo de pago del derecho de trámite, el mismo que vale S/ 98.60 y que debe ser pagado en el Banco de la Nación o a través del portal virtual de pagos págalo.pe. Asimismo, las reservas de las citas se hacen a través del sitio web de Migraciones. “Exhortamos a los ciudadanos a asistir a las citas que programan, cumpliendo con lo protocolos de bioseguridad”, agregaron.

“Durante el mes de enero, más de 2,500 ciudadanos no han asistido a las citas que programaron para gestionar el pasaporte electrónico”, se deja leer en la misiva publicada en redes sociales. En el mes de noviembre de 2021, más de 11 mil ciudadanos no asistieron a sus citas, y en el mes de diciembre de 2021, más de 12 mil ciudadanos no acudieron ni cancelaron las citas que habían programado, según los registros de Migraciones.

“La inasistencia y/o falta de cancelación de citas deja sin oportunidad a ciudadanos que realmente necesitan el documento de viaje; y, además, genera un costo adicional de operatividad a la entidad”, señaló Migraciones en un reciente publicación. Por ello, es importante que el interesado obtener por una fecha en la que sepa que no tendrá inconvenientes para asistir a la realización de su trámite.

PROBLEMAS DE SIEMPRE

El gerente de Migraciones, Paul Caiguaray, respondió a las críticas respecto a la falta de citas. El principal problema se concentra en la inasistencia de los usuarios a las citas programadas.

“[...] El tema de las citas que han tenido que salir a provincias no es de ahora ya viene desde hace muchísimos meses atrás, hace medio año atrás exactamente, donde uno no encontraba citas, y las encontraba de 3 a 4 meses. Y como había en provincias muchos optaban por escoger una cita para provincia y mira cuál es el efecto de esto algunos sacaban cita en provincia y ya no iban o sacaban cita en Lima en diciembre y la cancelaban porque había una en Piura en septiembre”, señaló Caiguaray.

Durante las últimas semanas, diversos usuarios presentaron quejas al momento de intentar tramitar sus pasaportes; sin embargo, el gerente de Migraciones, anunció que son más de 8,000 los documentos que ya se encuentran listos, pero que no han sido recogidos por sus dueños.

“Tenemos más de 8,000 pasaportes que ya están por vencer, los 60 días que le damos de plazo. Eso quiere decir que el ciudadano sí fue a su cita, pero nunca fue a recoger el pasaporte y tiene 60 días para recogerlo . Si no lo recoge, nosotros por norma, tenemos la potestad de triturar ese pasaporte, y ese peruano que sí llegó a sacar su pasaporte va a tener que volver a sacar una cita” , señaló a RPP.

La solicitud de cita no es el único método que maneja Migraciones, existen otros dos para ocasiones especiales. Un método es obtener este documento en un plazo de 48 horas por un viaje programado de emergencia , y la otra modalidad son las excepcionalidades en el caso de becas, intercambio estudiantiles, temas de salud, el trámite de residencia, entre otros.

