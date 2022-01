Pasaporte electrónico en Perú: qué es y cómo obtenerlo vía web en la pagina de Migraciones

Por trabajo, por diversión, por salud, o por emergencia, sea cual sea el motivo de tu viaje fuera del Perú, es importante que conozcas que para viajar al exterior del país, deberás acceder al pasaporte electrónico o biométrico, ya que este es el único documento que te permitirá identificarte y transitar libremente fuera de nuestras fronteras.

A continuación te explicamos cómo tramitar este importante documento para que viajes sin ninguna restricción.

¿QUÉ ES EL PASAPORTE ELECTRÓNICO?

Lo primero que debes saber es que el pasaporte electrónico, además de tener los datos personales y la nacionalidad de la persona, incorpora un microchip que gracias a su tecnología almacena las huellas dactilares, una fotografía codificada, la firma del titular. También tiene marca de agua, fibrillas UV, impresión en iris.

Incluso, el pasaporte electrónico es uno de los documentos de viaje más seguros del mundo.

¿CÓMO OBTENER EL PASAPORTE ELECTRÓNICO?

Para acceder al pasaporte electrónico, podrás tramitarlos en las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones y en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) de Lima Norte, Lima Este, Callao y Ventanilla, Miraflores y La Molina.

En caso de una emergencia, la institución cuenta con una oficina de en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, de manera ininterrumpida.

Pasaporte en Perú: ¿Puedo tramitar el documento de manera online? Migraciones te indica cómo hacerlo. (Foto:Captura Andina)

PASOS PARA TRAMITAR TU PASAPORTE ELECTRÓNICO

Debes tener en cuenta que para tramitar tu pasaporte electrónico, deberás tener a la mano tu DNI.

1.- Ingresa al Sistema de Citas en Línea y revisa la lista de sedes a nivel nacional y sus fechas disponibles para programar tu cita.

2.- Debes realizar el pago de S/ 98,60 por derecho a expedición de pasaporte. Puedes hacerlo a través del Banco de la Nación o en la aplicación Págalo.pe. No olvides que debes indicar tu número de DNI al momento de hacer el pago y conservar tu voucher, ya que lo necesitarás para realizar el trámite.

3.- Puedes programar tu cita en el Sistema de Citas en Línea. Para ello, deberás ingresar tus datos, código de verificación y la fecha de pago que aparecen en el voucher. Selecciona la sede de Migraciones en la que deseas sacar tu pasaporte y elige una fecha y hora disponible para tu cita.

4.- Acude a la cita el día coordinado aportando tu DNI y recibo de pago. Muestra la constancia de la cita o la captura de pantalla para ser atendido más rápido.

5.- Tómate la foto para el pasaporte. Esta fotografía debe cumplir las normas internacionales para identificación biométrica, por lo que debes tener en cuenta estas condiciones: no usar gafas o monturas grandes ni lunas que impidan ver los ojos, no llevar lentes de contacto cosméticos de color, no llevar prendas en la cabeza y no llevar piercings en el rostro.

6.- Puedes recoger tu pasaporte electrónico. Lo puedes realizar el mismo día de la cita tras cumplir con todos los requisitos.

¿QUIÉNES PUEDEN SACAR PASAPORTE ELECTRÓNICO?

Este documento puede ser solicitado por cualquier peruano que califique en alguna de las siguientes características:

* Mayores de edad.

* Menores de edad.

* Casos especiales.

Requisitos para sacar pasaporte para menores de edad:

* DNI del menor en buen estado

* Debe acompañar al niño al menos uno de sus padres con su respectivo documento de identidad (DNI en el caso de peruanos y Carné de Extranjería, pasaporte u otro documento en el caso de extranjeros).

* Los datos del documento del padre o madre deben coincidir con los datos del DNI del menor. El objetivo de presentar el documento es solo comprobar la filiación del menor de edad.

