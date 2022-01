Migraciones informa que cerca de 9,000 pasaportes están pendientes de ser recogidos

Pasaporte en Perú: ¿Puedo tramitar el documento de manera online? Migraciones te indica cómo hacerlo. (Foto:Captura Andina)

En el último trimestre del 2021, se han emitido alrededor de 250,000 pasaportes, cifra superior en comparación al último trimestre del 2020, en el que se emitieron únicamente 58,825 pasaportes; y superior también a la del tercer trimestre del año 2021 en que se emitieron 230,000 pasaportes, informó la Superintendencia Nacional de Migraciones.

No obstante, en el mes de noviembre de 2021, más de 11 mil ciudadanos no asistieron a sus citas, y en el mes de diciembre de 2021, más de 12 mil ciudadanos no acudieron ni cancelaron las citas que habían programado. La inasistencia y/o falta de cancelación de citas deja sin oportunidad a ciudadanos que realmente necesitan el documento de viaje; y, además, genera un costo adicional de operatividad a la entidad.

Además, Migraciones señaló que existen alrededor de 9,000 pasaportes pendientes de recojo que tienen un plazo de caducidad de 60 días contados desde su emisión, por lo que, si no son recogidos en ese periodo, pasan a ser anulados en el sistema.

Migraciones sigue atendiendo las 24 horas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y en horario normal (8 a.m. a 5 p.m.) en su Sede Central y Zonales, garantizando que todo ciudadano que necesite un pasaporte puede ser atendido, toda vez que no existe desabastecimiento.

Adicionalmente, se encuentra a próximo a concluir el proceso de licitación pública para la compra transparente de 700,000 pasaportes que cubren la demanda hasta finales de 2022.

TRÁMITE

Para poder tramitar un pasaporte, el ciudadano debe realizar el pago del derecho de trámite en el Banco de la Nación, y no contar con multa electoral, y elegir, según sus necesidades, uno de los tres mecanismos que existen para tramitar un pasaporte:

- Por urgencia: la atención es directa y sin cita cuando se tiene un pasaje comprado, puede acercarse al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez o a la Sede Central en Breña, desde las 48 horas previas a su vuelo, portando el boleto de viaje, Tarjeta de Embarque, DNI y constancia de pago del derecho.

- Por excepción: la atención es con cita programada previa solicitud a través de la Agencia Digital de Migraciones, cuando se requiere el pasaporte como condición previa para otro trámite, por ejemplo: tramitar una visa o realizar un trámite de residencia para otro país, para la obtención de una beca de estudios o un intercambio estudiantil, etc. La programación de la cita se otorga luego de presentado el sustento de la necesidad inmediata de contar con un pasaporte.

- Sistema de citas: la atención es con cita según el cronograma de atención disponible respetando el aforo restringido y la capacidad operativa. La atención por citas responde a las condiciones sanitarias por pandemia, que obliga a respetar los aforos restringidos.

Con los tres mecanismos puestos a disposición de los ciudadanos, se asegura que toda persona que requiera un pasaporte podrá obtenerlo cuando lo necesite.

PASAPORTE ELECTRÓNICO

El pasaporte electrónico es un documento de viaje, válido internacionalmente, que contienen un microchip con los datos biométricos del ciudadano. Tiene una vigencia de cinco años desde su emisión. Para ser usado en un viaje internacional debe tener una vigencia mínima de seis meses antes de la fecha de inicio de dicho viaje.

El pasaporte electrónico peruano cuenta con un total de 89 medidas de seguridad, 35 de las cuales pueden ser identificadas a simple vista, 35 que pueden apreciarse con luz ultravioleta y 19 que pueden determinarse en laboratorio. Entre las medidas de seguridad se halla la captura de la biometría del ciudadano, tanto al inicio como al final del trámite, lo que requiere la presencia física de la persona en las ventanillas de Migraciones y garantiza la identidad del titular a nivel internacional.

A diferencia del pasaporte mecanizado (que ya no se emite en el Perú), el pasaporte electrónico no puede ser renovado, debido a que las medidas de seguridad no lo permiten; además de responder a una normativa internacional de cumplimiento obligatorio, emitida por la Organización de Aviación Civil Internacional.

En el Perú se emite el pasaporte en el mismo día de su tramitación, entregándolo en un tiempo máximo de 2 horas.

