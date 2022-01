Aniversario de Lima: Estos son los lugares a donde podrás ingresar gratis este 18 de enero

Circuito Mágico del Agua, Parque de las Leyendas, Museo Nacional de la Cultura Peruana y Pantanos de Villa. | Fotos: MML

Este 18 de enero Lima cumple 487 aniversario de fundación española, por ello la Municipalidad de Lima Metropolitana y otros lugares administrados por el Estado ofrecerán ingreso gratuito a distintos espacios públicos para que las familias puedan disfrutar de sus atracciones. Para adquirir una de las entradas libres, se debe descargar la app Entradas Lima, disponible en Play Store (Android) y App Store (IPhone), o ingresar a través de https://entradaslima.pe/.

En la app debes seleccionar el número de entradas, registrar tus datos personales y los de tus acompañantes. Finalmente, se generará un código QR con el que podrás ingresar.

Estos son los lugares a donde podrás entrar gratis:

CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA

Circuito Mágico del Agua, en el Parque de la Reserva, es uno de los lugares a los cuales des podrá ingresar de manera gratuita. Cabe señalar que, normalmente, la entrada a este lugar tiene un costo de 4 soles. El horario de ingreso es de 02:00 p.m. a 9:00 p.m. Además, presenta un espectáculo multimedia en una de sus fuentes en los siguientes horarios 06:50 p.m., 07:50 p.m. y 08:30 p.m.

El circuito cuenta con trece fuentes controladas por computadoras. Todas estas presentan una combinación de música, luz, color e imágenes. Posee el Récord Guinness por ser el complejo de fuentes más grande del mundo en un parque público. Se inauguró el 26 de julio de 2007.

PARQUE DE LAS LEYENDAS

El Parque de las Leyendas es el principal zoológico de Lima y está ubicado en el Distrito de San Miguel. La entrada general cuesta 15 soles, mientras que por niño cobran 8 soles. Los adultos mayores de 60 años pagan 4 soles. El horario de visitas es de lunes a domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados). Para este 18 de enero las entradas gratuitas ya están agotadas.

CLUBES ZONALES

El Servicio de Parques de Lima (Serpar) también anunció que este martes 18 de enero el ingreso a los 11 clubes zonales será gratuito, de 6:45 a.m. a 6 p.m.

Se podrán visitar los clubes zonales San Pedro (Ancón), Santa Rosa (Santa Rosa), Manco Cápac (Carabayllo), Sinchi Roca (Comas), Lloque Yupanqui (Los Olivos), Cápac Yupanqui (Rímac), Huiracocha (San Juan de Lurigancho), Cahuide (Ate), Huayna Cápac (San Juan de Miraflores), Flor de Amancaes (Villa María del Triunfo) y Huáscar (Villa El Salvador).

Habrá paseos a caballo a S/5 y zonas de parrilla a S/15 el turno de cuatro horas, para almorzar en familia, entre otras opciones recreativas.

PANTANOS DE VILLA

El refugio de vida silvestre Los Pantanos de Villa (RVSPV) es un área natural protegida que se encuentra en el litoral del distrito de Chorrillos. El ingreso es por turnos: Primer Turno: 08:30 a.m. a 10:30 a.m.; Segundo Turno: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.; Tercer Turno: 01:00 p.m. a 03:00 p.m.; Cuarto Turno: 03:00 p.m. a 05:00 p.m. En días normales, la entrada cuesta 20 soles adultos y 10 soles para niños y mayores de 60 años.

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA

El Museo Nacional de la Cultura Peruana también abrirá sus puertas, de manera gratuita, este martes día 18 de enero. La atención será de 10.00 a 14.30 horas y se deberá reservar la visita a través del siguiente enlace. Cabe destacar que se aplican protocolos de bioseguridad, para la prevención del COVID-19 y sus variantes.

