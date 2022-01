¿Qué dijo Andrés Hurtado? Josetty Hurtado congeló sus óvulos para convertirse en mamá en el futuro | Foto: IG Josetty Hurtado

Un suceso inesperado ocurrió en el programa “Sábados con Andrés” cuando Josetty Hurtado, hija de Andrés Hurtado mediante un informe del programa contó que accedió a congelar sus óvulos para en un futuro convertirse en mamá, “Esto es una realidad”, afirmó la influencer.

Josetty Hurtado manifestó que gracias a esta decisión ahora podrá concentrarse en su trabajo, ‘sin tener esa presión’ de convertirse en mamá en estos momentos.

Y es que, ella reconoció que pensaba que ya no sería madre: “Ahora sí les puedo decir a mis seguidores, que sí quiero ser mamá; pero todavía no. Perdóneme me pongo muy emotiva”, aclaró.

En otra parte del informe, Josetty Hurtado afirmó que se va ‘recargada a los Estados Unidos , país donde radica para continuar con su carrera y agradeció al médico Marcelo Velit por ayudarle a cumplir este sueño de ser madre en un futuro.

¿Qué dijo Andrés Hurtado ante la confesión de su hija Josetty Hurtado?

Ante la decisión de Josetty Hurtado de congelar sus óvulos, su padre Andrés Hurtado, respaldó su decisión y le agradeció también al doctor Velit por todo. “Linda decisión. Yo como papá estoy orgulloso y feliz. Los tiempos de Dios son perfectos”, manifestó.

Ojo, hace semanas atrás, Carlos Cacho, el maquillador le hizo un comentario a ‘Chibolín’ sobre su hija, Josetty Hurtado, que no le hizo nadita de gracia justamente sobre un posible embarazo.

“Está embarazada Josetty, ¿sabías?”, comentó Carlos Cacho, a lo que, Andrés Hurtado le respondió ofuscado con una tremenda lisura que dejó en shock a todos en el set.

“Fuera imbe… de mie…estás loco”, dijo el conductor. Tras eso, Cacho manifestó: “No sabías, me lo contó en la mañana, vas a ser abuelo”.

Finalmente, en aquel momento Andrés Hurtado dejó en claro que eso nunca sucederá. “Si ella se embarazada, yo me muero. Ellas quisieran que yo me muera para heredar mi fortuna”, puntualizó el presentador del show. Sin embargo, ahora sorprendió la respuesta madura que dio tras conocer que su hija Josetty haya decidido congelar sus óvulos.

Josetty Hurtado traerá su marca de perfumes a Perú

En una entrevista al diario La República, la influencer confesó que junto con su hermana menor Gennesis Hurtado, reveló que muy pronto traerá a Perú su marca de maquillaje.

“Este proyecto de traer nuestra marca de maquillaje que va a incluir todo, será este año y nos gusta hacer las cosas correctamente, lo bueno tarda para lo mejor”, dijo a La República.

“Es un arte y he encontrado mi pasión, algo que nos divierte, nos da trabajo, nos sentimos bendecidas de hacer algo que nos apasiona”, comentó Josetty Hurtado sobre su trabajo de tips de maquillaje e influencer.

¿Cuántos seguidores tiene en instagram Josetty Hurtado?

La hija de Andrés Hurtado tiene un total de 783 mil seguidores en Instagram y ha hecho un total de 9136 publicaciones. Además, como influencer trabaja con la marca Barbie y Disney. En cuanto a cosméticos trabaja con la marca Gerad Cosmetci.

