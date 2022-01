Dalia Durán informó a sus seguidores que viene siendo acosada | Foto: IG: Dalia Durán

La cubana Dalia Durán hizo una grave denuncia a través de sus redes sociales y pidió a la policía informática que investiguen el caso para que den con los responsables.

“A todos mis seguidores les informo que vengo siendo acosada, les pido que si reciben un link o les escriben haciéndose pasar por mi no ingresen por favor. Espero la policía de informática se encargue de esta situación, ya que cuando hackearon, mi facebook anterior y la Dirincri no hizo nada”, escribió Durán en sus redes sociales.

Luego, la cubana señaló que llegará hasta el fondo de esta situación. “Juro llegaré al fondo de esto, Está obsesionada conmigo, sospecho de donde proviene, pasen la voz a sus contactos.. Gracias y buenas noches ya les estaré informando, que Dios le brinde paz a esa gente que no tiene nada más que hacer sino aprovechar el nombre de otros para perjudicar , pero aquí todo se descubre así que tranquila te durará muy poco”, sentenció.

De esta manera, la aún esposa de John Kelvin pidió a las autoridades que por favor den con la responsable del acoso y reciba su merecido castigo.

Dalia Durán denuncia acoso a través de sus redes

Dalia Durán arremete contra Andrés Hurtado y sus hijas

Dalia salió a confesarse y sostuvo que ella nunca vio el dinero donado, es más, dijo que no se lo gastó en lujos como se presumía.

“El dinero donado fue para pagar la deuda del departamento (donde vivía anteriormente). Esa plata no pasó por mis manos en ningún momento, no vi ni un dólar, todo trato se hizo entre la producción y la señora (dueña de la casa) en una notaría. No sé de qué lujos hablan si yo vivo con las mismas cosas con las que me mudé. No me voy a callar cuando sé que están mintiendo”, sostuvo a Diario El Trome.

Sobre el no volver al set de Panamericana, la modelo cubana Dalia Durán afirmó que ella tampoco rogó por regresar, es más, afirma tener fe y que pese a no tener propuestas, algo llegará.

“No hubo ningún choteo porque nunca lo llamé para pedirle que me renueve o algo por el estilo. Mi relación laboral siempre fue buena y fui responsable hasta mi último día de contrato que fue el 18 de diciembre. Le agradecí por la ayuda y por el trabajo que asumí con mucha responsabilidad desde el día 1″. añadió a TROME.

Dalia Durán prefiere estar soltera

En otro momento de la entrevista con Trome, Dalia Durán fue consultada por su situación sentimental. “Siempre habrá pretendientes, pero después de todo lo que yo he vivido es difícil creer en cuentos con final feliz. Además, la felicidad no está al lado de un hombre”, ,manifestó.

“Es cierto. No se puede generalizar, no tengo apuro. Una como madre debe ser muy cuidadosa y no presentar a cualquiera a sus hijos, pero estoy muy bien así en esta etapa”, agregó la cubana.

Por último, Dalia Durán al ser consultada sobre los proyectos venideros para este año. “No he hablado ni tengo ninguna propuesta laboral para este año, pero estoy segura que se vienen cosas bonitas”, sentenció.

