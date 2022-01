Pedro Castillo: “Se quitaron la venda, se dan cuenta que no hemos venido a expropiar a nadie”

Foto de archivo del presidente de Perú, Pedro Castillo. EFE/ Paolo Aguilar

El último sábado, el presidente del Perú, Pedro Castillo estuvo en la ceremonia por el licenciamiento de la universidad San Luis Gonzaga de Ica, en donde volvió a hacer un pedido a inversión privada para que se fijen en nuestro país.

Por otro lado, dejó en claro que su intención nunca fue expropiar propiedades privadas y que esos estigmas con el tiempo se han ido desvaneciendo.

“Hemos venido una vez más a reafirmar el compromiso con el país. Se quitaron la venda los que nos pusieron estigmas, se quitaron los mismos fantasmas ahora. Hoy se dan cuenta que no hemos venido a expropiar a nadie, no hemos venido a quietarle su casa a nadie”, expresó durante su discurso en la ciudad de Ica.

“Hemos venido a recuperar los derechos del pueblo como la educación, como la salud. En eso estamos convencidos. Hagamos bien las cosas, sentémonos a conversar. Convoco una vez más a los empresarios para que inviertan en el país. Hago un llamado a la inversión privada para que nos sentemos a conversar”, agregó.

Asimismo, solicitó al Congreso de la República, fortalecer el diálogo entre ambos poderes para que juntos emitan leyes en pro del país y la gente que más lo necesita.

04-12-2021 El presidente de Perú, Pedro Castillo POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ PRESIDENCIA DE PERÚ

“A nosotros no nos distrae nadie porque el pueblo nos ha elegido para gobernar y darle derechos a los pueblos como el derecho a la educación, a tener una universidad como esta universidad. Tenemos que entender que, si no estamos juntos no podemos avanzar. Desde acá, quisiera dirigirme al Congreso de la República”, manifestó.

Recordemos que el Jefe de Estado viajó hasta la ciudad de Ica para ser parte de esta gran ceremonia en donde la Sunedu le brindó el licenciamiento a esta casa de estudios que albergará a los miles de estudiantes que postulen y tengan la oportunidad de acceder a una educación de calidad.

Cabe mencionar que durante el evento estuvieron las autoridades de la casa de estudios, así como de Ica y el ministro de Educación, Rosendo Serna.

LO QUE DEBES SABER DE LA UNIVERSIDAD LUIS GONZAGA DE ICA

La solicitud de licenciamiento institucional de la Unica que presentó la universidad Luis Gonzaga de Ica, fue denegada por Sunedu en octubre de 2019, pero al cumplir las seis condiciones básicas de calidad, que rigen desde mayo de 2020, se convirtió en la primera casa de estudios universitarios que logra el licenciamiento a través de los nuevos requisitos establecidos por la entidad.

Sobre este, el titular de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, señaló que este licenciamiento como el resultado de un trabajo conjunto de la comunidad universitaria de la Unica, logró reunir todas las condiciones para revertir el resultado anterior y brindar a sus estudiantes la experiencia universitaria que merecen con una educación de calidad.

“Este nuevo modelo de licenciamiento garantiza la mejora continua de la calidad del servicio universitario a la que el sistema debe apuntar y este primer licenciamiento evidencia que la actuación responsable y el compromiso de los promotores de las universidades, sus autoridades y la comunidad universitaria pueden concretar cambios significativos sobre la calidad del servicio que presta”, indicó.

Cabe mencionar que por el momento, queda exceptuado la carrera de Medicina Humana, ya que se encuentra en evaluación como programa priorizado en sus cuatro locales de sede central ubicados en Ica, y en sus tres filiales situadas en las ciudades de Chincha, Nasca y Pisco.

