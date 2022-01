Estos son los 15 puertos que permanecen cerrados en Perú por oleajes anómalos

Las autoridades de las regiones de Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Arequipa iniciaron las acciones de respuesta luego de la actividad volcánica en Tonga. | Foto: Agencia Andina

Tras la alerta de tsunami en Chile y Ecuador y la de oleajes anómalos el Perú, debido a la erupción volcánica ocurrida en Tonga (Oceanía), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informaron, inicialmente, el cierre de 22 puertos en el litoral norte y centro del país. Con el paso de las horas y la normalización del oleaje, el número de puertos cerrados es de 15. Estos son:

LITORAL NORTE

1. MUELLE HÍBRIDO MU2

2. MUELLE CARGA LÍQUIDA PETROPERÚ

3. TERMINAL MULTIBOYAS PUNTA ARENAS

4. TERMINAL MULTIBOYAS NEGRITOS

LITORAL CENTRO

5. PUERTO CERRO AZUL

6. TERMINAL PORTUARIO lNG-MELCHORITA

7. CALETA TAMBO DE MORA

8. CALETA SAN ANDRÉS

9. CALETA LA PUNTILLA

10. CALETA EL CHACO

11. CALETA LAGUNILLAS

12. CALETA LAGUNA GRANDE

13. TERMINAL PORTUARIO PARACAS

14. TERMINAL PORTUARIO MULTIBOYAS PETROPERU

15. TERMINAL MARINO PISCO-CAMISEA (PLUSPETROL)

Indeci indicó que las autoridades competentes de las regiones de Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Arequipa iniciaron las acciones de respuesta luego de la ocurrencia de la actividad volcánica, a las 00:27 horas del sábado, con epicentro en el mar, localizado a 73 kilómetros al norte de Nukualofa, en Tonga.

CONDICIONES EN EL LITORAL PERUANO SE NORMALIZAN

Al mediodía la Marina de Guerra del Perú (MGP) informó que las condiciones en el litoral peruano, afectado por oleajes anómalos, están retornando a su normalidad. El capitán de corbeta Giacomo Morote, jefe del Departamento de Oceanografía de la Dirección de Hidrografía de la MGP, señaló que, si bien las condiciones se están estabilizando en el litoral de todo el país, es importante resaltar que cada bahía tiene características particulares.

“Puede que exista que en algunas bahías, caletas o playas el mar aun siga un poco retirado, o en otras pueda existir algún oleaje anómalo, pero conforme vaya la disipación de esa gran cantidad de energía, esperamos que las condiciones se restablezcan lo más pronto posible y nos encontremos en condiciones normales en su integridad”, manifestó a la Agencia Andina.

¿POR QUÉ NO SE LANZÓ LA ALERTA DE TSUNAMI?

Giacomo Morote sostuvo que los umbrales específicos para lanzar una alerta por un tsunami de origen lejano no se cumplían porque se trató de un evento sumamente extraordinario.

“No ocurre hace muchísimos años. Estamos hablando que entre 100 a 200 años no ocurre un evento de este tipo, por lo cual no correspondería haber hecho una alerta por este tipo de eventos”, dijo.

“Sin embargo, se continúa con la evaluación constante del estado del mar tras la presencia de oleajes anómalos de considerable magnitud, a fin de brindar información a las autoridades competentes para adoptar las medidas correspondientes”, agregó.

PARACAS

Por otro lado, luego que el mar se saliera varios metros en la playa ‘El Chaco’, afectando comercios y a bañistas, representantes de la Municipalidad Distrital de Paracas realizan los trabajos de limpieza y drenaje del agua. En tanto que personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de dicha comuna continúa realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), contando con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú y de la Dirección Desconcentrada del Indeci en la región.

DOS FALLECIDAS

Cabe señalar que, lamentablemente, por consecuencia del oleaje anómalo en la playa Naylamp, ubicada en Chiclayo, Lambayeque, dos mujeres perdieron la vida. Las víctimas, identificadas como Heyner Luderits Quiroz Obligas (46 años) y Wendy Yesenia Altamirano Montenegro (23 años), estaban en una camioneta la cual fue arrastrada por olas de más de dos metros de alto. Solo el conductor pudo salir, pero las dos mujeres (tía y sobrina), perdieron la vida. Representantes del Ministerio Público realizarán la necropsia de ley a los cuerpos.

