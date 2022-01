A qué hora juegan Real Madrid vs Athletic Club: final de Supercopa de España 2022.

Real Madrid vs Athletic Club EN VIVO. ‘Blancos’ y ‘leones’ se ven las caras hoy domingo 16 de enero en el Estadio Internacional Rey Fahd de Arabia Saudita por final de Supercopa de España 2022. Revisa los horarios, canales y mucho más del partidazo. ¡Toma nota y no te lo pierdas!

Conjuntos salen por el título tras choques de infarto en semifinales. Los de Carlo Ancelotti eliminaron a Barcelona 3-2 con agónico gol de Federico Valverde en los tiempos suplementarios. Mientras que los ‘rojiblancos’ remontaron a Atlético Madrid 2-1 en los últimos 15 minutos del encuentro.

En en papel, Real Madrid parte como favorito, pues cuenta con una gran plantilla, donde Vinicius y Karim Benzema son las máximas figuras. También tiene en gran momento a Luka Modric, Casemiro y Toni Kroos. Además de envidiable banca de suplentes. Estrellas mundiales.

Pero al frente está un equipo que apela a la garra y corazón de sacar adelante los resultados. Athletic Club tiene como principal arma la pelota parada: de esa forma superaron a los ‘colchoneros’ el último jueves. Igual, la estrategia estará a cargo del técnico Marcelino.

La última vez que se vieron las caras, Real Madrid se impuso 2-1 ante Athletic Club por la jornada 21 de LaLiga Santander (22 de diciembre de 2021) en condición de visita. Aquel día, Karim Benzema anotó doblete para los ‘merengues’. Oihan Sancet descontó en el local.

Si no puedes ver el Real Madrid vs Athletic Club vía TV, tendrás como opción el minuto a minuto de Infobae web: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones, etc. Una cobertura total antes, durante y después del partidazo por el trofeo de Supercopa de España 2022.

HORARIOS DEL REAL MADRID VS ATHLETIC CLUB

- Honduras / 12:30 m.

- Guatemala / 12:30 m.

- El Salvador / 12:30 m.

- México / 12:30 m.

- Panamá / 1:30 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 1:30 p.m.

- Perú / 1:30 p.m.

- Colombia / 1:30 p.m.

- Ecuador / 1:30 p.m.

- Bolivia / 2:30 p.m.

- Venezuela / 2:30 p.m.

- Paraguay / 3:30 p.m.

- Uruguay / 3:30 p.m.

- Chile / 3:30 p.m.

- Argentina / 3:30 p.m.

- Brasil / 3:30 p.m.

- España / 7:30 p.m.

CANALES PARA VER REAL MADRID VS ATHLETIC CLUB

- Argentina / DIRECTV SPORTS.

- Brasil / ESPN, Star+, Claro y GUIGO.

- Chile / DIRECTV SPORTS.

- Colombia / DIRECTV SPORTS.

- Ecuador / DIRECTV SPORTS.

- El Salvador / Sky HD.

- Guatemala / Sky HD.

- Honduras / Sky HD.

- México / Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

- Panamá / Sky HD.

- Perú / DIRECTV SPORTS.

- Arabia Saudita / SSC.

- España / #Vamos.

- Estados Unidos / ESPN+ e ESPN2.

- Uruguay / DIRECTV SPORTS.

- Venezuela / DIRECTV SPORTS.

Marcelino y Ancelotti en la previa de final de Supercopa de España 2022.

