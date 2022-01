Gustavo Alfaro: “Con un empate entre Perú y Colombia estaríamos más cerca a Qatar”

Gustavo Alfaro asumió la dirección técnica de Ecuador en las presentes Eliminatorias Sudamericanas.

Perú y Colombia son rivales directos en la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas y todas las selecciones estarán pendientes de su compromiso en Barranquilla. En esta ocasión, Gustavo Alfaro, técnico de la selección de Ecuador y tercer puesto en la tabla de posiciones, habló del cotejo y dijo que un empate entre ambos los beneficiaría en su objetivo de clasificar a Qatar.

“Si se dan otros resultados, como el empate entre Colombia y Perú estaríamos más cerca a Qatar. Ojalá tenga el privilegio de estar en un Mundial. Estamos cerca, pero ahora falta lo mas difícil que es cerrar. Tenemos partidos complejos como Brasil en Quito y Perú de visitante”, comentó el estratega en una entrevista con Radio la Red de Argentina.

Además, agregó que con sacar cuatro puntos en la fecha 15 y 16 de las Clasificatorias al mundial en Asia, será suficiente para tomar su cupo directo. “Yo creo que con cuatro puntos estamos seguro en el Mundial, o con tres puntos más y la diferencia de gol”. Y agregó: “Nadie tenía ilusiones de nada cuando llegamos a Ecuador, sería una gesta muy difícil (llegar al Mundial)”.

Recordemos que la ‘Tricolor’ por ahora es tercero con 23 puntos tras 14 fechas jugadas con siete partidos ganados, dos empates y tres derrotas, una de ellas con la selección peruana, rival que enfrentará en la fecha 16 en el estadio Nacional y puede cerrar su clasificación. En la fecha 17 y 18 jugará ante Paraguay y Argentina, respectivamente.

El entrenador Gustavo Alfaro de Ecuador aplaude tras el final de un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, en una fotografía de archivo. EFE/Franklin Jácome/Pool

BRASIL, RIVAL DE ECUADOR, PRESENTÓ LISTA SIN RENAN LODI Y NEYMAR JR

Este 13 de enero, Brasil presentó su lista de convocados para los partidos ante Ecuador en Quito y Paraguay y Río de Janeiro en el marco de la fecha 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. Lo que más sorprendió es que uno de sus mejores laterales del momento, Renan Lodi del Atlético Madrid, no fue llamado por no estar vacunado contra el COVID-19.

“Lo que puedo adelantar es que Renan Lodi quedó excluido de la posibilidad de ser convocado por no estar vacunado. Perdió la posibilidad de ser llamado por no haber sido vacunado. No sé los aspectos en cuanto a la vacunación, si tomar una dosis o no. Pero sí se que quedó afuera, fue por esta situación”, comentó en conferencia de prensa”.

NEYMAR AFUERA POR LESIÓN

El astro del PSG, Neymar Jr, se quedó afuera de la fecha dobles de las Eliminatorias Sudamericanas por lesión. ‘Ney’ se torció el tobillo en una disputa de balón en el duelo entre PSG y Sant-Etienné por la Ligue 1 el pasado diciembre del 2021. La victoria al final fue para los ‘parisinos’ por 3-1. Sin embargo, Vinicius Jr, delantero del Real Madrid, anda en el mejor momento de su carrera y juega en la misma posición y con similares características que el exBarcelona.

Brasil jugará ante Ecuador y Paraguay en la fecha dobles de las Eliminatorias Sudamericanas.

LISTA DE CONVOCADOS DE BRASIL

Arqueros: Alisson , Ederson y Weverton

Defensas: Dani Alves ,Emerson Royal ,Alex Sandro, Alex Telles, Éder Militão , Gabriel Magalhães , Marquinhos, Thiago Silva.

Volantes: Casemiro, Fabinho, B. Guimarães, Gerson, Fred, Philippe Coutinho, Lucas Paquetá.

Delanteros: Raphinha, Antony, Rodrygo, E. Ribeiro, Gabriel Jesus, Vinicius Jr., Matheus Cunha, Gabi.

FECHA 15 ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS:

Ecuador vs Brasil

Chile vs Argentina

Paraguay vs Uruguay

Venezuela vs Bolivia

Colombia vs Perú

SEGUIR LEYENDO