Requisitos para viajar a Estados Unidos desde Perú - Requisitos para el 2022

La Embajada de Estados Unidos en Perú actualizó sus sistema de acuerdo a las nuevas restricciones que deben cumplir todos los visitantes que acudan al territorio. Como requisito principal, debes tener la visa vigente y respetar las normas que ha presentado el gobierno.

Antes de abordar un vuelo, necesitas presentar una prueba de detección de COVID-19 con resultado negativo realizada como máximo 1 día antes del viaje. También hay una opción para las personas que tengan documentación que acredite la recuperación en los últimos 90 días. Los niños menores de 2 años no necesitan realizarse una prueba de detección.

Para todos los ciudadanos peruanos, ingresa a la plataforma oficial de la CDC para conocer los pasos que necesitas cumplir antes de viajar. (Datos actualizados hasta el 7 de enero del 2022).

SOBRE LAS VACUNAS PARA EL INGRESO

Si no es ciudadano estadounidenses ni inmigrante estadounidense y no está totalmente vacunado, no podrá ingresar a los Estados Unidos. Solo se aplican excepciones limitadas al requisito que exige la presentación de un comprobante de vacunación.

Debe estar totalmente vacunado para poder viajar a los Estados Unidos en avión si no es ciudadano estadounidense ni inmigrante (no es ciudadano estadounidense, ni una persona con nacionalidad estadounidense, ni un residente legal permanente ni viaja a los Estados Unidos con visa de inmigrante). Solo se aplican excepciones limitadas.

Es requisitos presentar un comprobante de vacunación completa.

Debe presentar el resultado negativo de una prueba de detección del COVID-19 o la documentación que acredite su recuperación cuando viaja en avión a los Estados Unidos.

El uso de una mascarilla que le cubra la boca y la nariz es obligatorio en medios de transporte público (como aviones) que llegan o salen de los Estados Unidos y circulan por el país y en centros de transporte de los EE. UU. (como aeropuertos).

Según el CDC del Gobierno de Estados Unidos, conoce cuáles son las vacunas que son aceptadas en el territorio gobernado por Joe Biden.

- 1 dosis de Janssen/Johnson & Johnson

- 2 dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna

- 2 dosis de AstraZeneca, Covaxin, Covishield, BIBP/Sinopharm o Sinovac

- Una combinación de 2 dosis de vacunas aceptadas contra el COVID-19, aplicadas con un intervalo de al menos 17 días.

- Esquema completo de una vacuna contra el COVID-19 aceptada (no placebo) en un ensayo clínico.

Se te considera totalmente vacunado si tienes:

- 2 semanas (14 días) después de haber recibido la dosis de una vacuna de dosis única aceptada.

- 2 semanas (14 días) después de haber recibido la segunda dosis de una vacuna de 2 dosis aceptada.

- 2 semanas (14 días) después de haber completado el esquema de vacunación con una vacuna contra el COVID-19 aceptada (no placebo) en un ensayo clínico.

- 2 semanas (14 días) después de haber recibido 2 dosis de cualquier combinación de vacunas contra el COVID-19 aceptadas que han sido administradas en un intervalo de al menos 17 días.

CUÁNDO NO DEBES VIAJAR

Estos son los casos que debes tener en cuenta antes de abordar un avión a EE.UU.

- Estar enfermo.

- Obtuvo un resultado positivo en la prueba de detección del COVID-19 y no finalizó el aislamiento.

- Ha tenido contacto cercano con una persona con COVID-19 y no finalizó la cuarentena.

- Está esperando el resultado de su prueba de detección del COVID-19. Si recibe un resultado positivo en la prueba de detección que se hace en su destino, deberá aislarse y postergar su regreso hasta que sea seguro dar por terminado el aislamiento.

