EE.UU. aumentó la calificación de riesgo COVID-19 para viajes al Perú pide “reconsiderarlos”

Perú pasó del nivel 2 “Ejercicio de mayor precaución” al nivel 3 “Reconsiderar viajes” | Foto: Agencia Andina

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que la alerta de viaje para el Perú aumentó del nivel 2 “Ejercicio de mayor precaución” al nivel 3 “Reconsiderar viajes” debido a la situación por la pandemia de la COVID-19, ya que se reportaron varios casos de la variante ómicron, la cual es considerada más contagiosa que la delta.

La medida fue dada a conocer el 20 de diciembre. Los otros países que también pasaron de Nivel 2 a Nivel 3 son: Albania, Honduras, Japón, Qatar, San Vicente y las Granadinas.

EE.UU. PIDE RECONSIDERAR VIAJES AL PERÚ

En esa línea, Estados Unidos recomienda a todos los viajeros que tengan planeado ir al Perú estar completamente vacunados. Y a los viajeros no vacunados les aconsejan no realizar viajes no esenciales a nuestro país.

“Debido a la situación actual en Perú, todos los viajeros pueden correr el riesgo de contraer y propagar variantes de COVID-19″, indican las autoridades norteamericanas.

Además, a quienes decidan viajar, la embajada de Estados Unidos les recomienda inscríbase en el Programa de inscripción de viajero inteligente (STEP) para recibir alertas oportunas sobre la evolución de las condiciones de salud y seguridad.

RECOMENDACIONES

La embajada de Estados Unidos recuerda a sus ciudadanos que en el Perú se requiere mascarilla KN95 o doble mascarilla de forma obligatoria.

Además recuerdan que en nuestro país se piden pruebas de vacunación para ingresar a todos los espacios cerrados incluyendo tiendas, hoteles, restaurantes y lugares de culto.

Finalmente resaltan estar atentos a las actualizaciones de los medios de comunicación locales, ya que “las restricciones de circulación pueden cambiar inesperadamente y con muy poco tiempo de antelación”.

CASOS DE ÓMICRON

El último lunes, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que en nuestro país ya existen 12 casos confirmados con la nueva variante Ómicron.

Para ello, anunció que para obtener la tercera dosis de refuerzo, no se esperará hasta los 5 meses, sino, como medida de precaución se acelera a los 3 meses. Es decir, después que te inocularon la segunda dosis, podrás esperar solo 90 días para tu siguiente vacunación.

En conferencia de prensa, el titular del Minsa hizo un llamado a la población para que acudan a sus centros de vacunación y cumplan con su esquema.

“Se va a adelantar la aplicación de la tercera dosis de refuerzo. Ya no será necesario esperar 5 meses, sino 3 meses. Esto se hace por dos razones: en primer lugar porque esto está demostrado, hay países como Inglaterra que están aplicando ya la tercera dosis a los 3 meses, es absolutamente seguro, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué decimos que se tiene que aplicar en ese tiempo? Es porque está demostrado que las personas que tienen la tercera dosis tienen hasta un 75% de protección frente a estas variantes, por tanto es conveniente tener la tercera dosis”, explicó el titular del Minsa.

