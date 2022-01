Exministro de Salud dijo no estar convencido con inhabilitar aforo de los estadios en Perú

Nuevas medidas por la tercera ola, que van del 07 al 16 de enero, no permiten hinchas en los estadios.

Distintos argumentos se vienen dando por si se debe permitir hinchas en el estadio para el próximo partido de local de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas. La tercera ola del COVID-19 es una realidad y por ahora el aforo de los estadios están completamente inhabilitados. En ese contexto, el exministro de salud, Víctor Zamora, salió a dar su punto de vista.

“Al inicio utilizamos la cuarentena generalizada, luego focalizada, ahora es individual. Comparto la preocupación, pero las medidas que se toman no estoy convencido de que sean las adecuadas, hace dos años no se sabía cómo se contagiaba, hoy sí”, comentó el exfuncionario, quien estuvo al mando del sector salud cuando se dieron los primeros casos, en RPP Noticias.

Además, mencionó que los estados son propicios para los distintos eventos porque son lugares abiertos. “Creo que las condiciones de hoy con población vacunada, en un espacio abierto como un estadio y donde utilizamos mascarilla son mucho más seguras que estar en un lugar cerrado con gente sin vacunar y sin mascarilla”.

Por otro lado, mencionó que las nuevas medidas, tomadas por el actual ministro Hernando Cevallos, son contradictorias. “Creo que es contradictorio (no permitir el ingreso al estadio) porque decimos que se vacunen, que no vayan a lugares cerrados. Lo lógico es decir ‘usted puede ir a un lugar abierto, vacunado y con mascarilla’. Si no, genera confusión”.

Es importante aclarar que estas medidas pueden cambiar el próximo 16 de enero si así lo decide el Minsa. Además, se tiene entendido que habrá un pedido especial de parte de los jugadores de la selección peruana para que, más allá de la decisión que se tome el próximo domingo, se permita el ingreso de las personas al estadio Nacional para el duelo ante la ‘Tricolor’.