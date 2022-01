Exministro de Salud señala que aislamiento de Martín Vizcarra en la Villa Panamericana es “indignante”

| Facebook

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, se contagió por segunda vez de COVID-19 tras haber sufrido ya la enfermedad en abril del 2021, durante la segunda ola que asoló al país. Este jueves informó que ingresó a la Villa Panamericana de Villa El Salvador para aislarse.

“He vuelto a la Villa Panamericana, antes vine como presidente participando desde su construcción, ahora vengo como un paciente que busca poner a buen recaudo su salud y cuidar a su familia. Con la buena atención de todo el personal, estoy seguro de que pronto superaré a la COVID-19″, escribió.

Las reacciones no se hicieron esperar. El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, tomó la palabra en el Pleno para referirse al caso. “Exijo que se expulse al señor Martín Vizcarra. Él es una persona responsable directa de la muerte de más de 70 mil personas, de más de 70 mil peruanos que fallecieron innecesariamente por un mal manejo de la pandemia, por haber usado pruebas rápidas que no detectan nada y por haber comprado vacunas en condiciones no correctas”.

Pero no fue el único. Abel Salinas, exministro de Salud, también se mostró en contra del internamiento de Vizcarra. “Es indignante y casi es una burla para todos los peruanos que han sufrido. No nos olvidemos que el señor Vizcarra fue uno de los primeros peruanos en vacunarse y de espaldas al pueblo, cuando nadie podía acceder a vacunas”, manifestó en Exitosa.

Añadió que Vizcarra actúa con un “cinismo patológico ahora haciendo este espectáculo de querer victimizarse”.

En contraparte, la agrupación política Perú Primero, recientemente formada por Vizcarra, mostró su respaldo al expresidente. En un comunicado, agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad que la población viene expresando a través de las redes sociales tras conocer el estado de salud de nuestro presidente.

A su vez, rechazaron “las expresiones de odio del congresista fujimorista Ernesto Bustamante, quien solicitó que se expulse al expresidente Martín Vizcarra de la Villa Panamericana”.

En ese sentido, señalaron que la salud es un derecho humano que no puede estar sometido a odios ni venganzas políticas.

“Exhortamos al MINSA que tome las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud y el acceso a la vacunación completa para el expresidente Martín Vizcarra y a ESSALUD que continúe con su labor de atender sin distinción y como corresponde a todos los ciudadanos”, indican.

VIZCARRA CON COVID-19

Este nuevo positivo de Vizcarra se produce en medio de la tercera ola, donde en los últimos cuatro días el país ha batido tres veces su récord de nuevos casos diarios de covid-19 desde el inicio de la pandemia.

En octubre de 2020, cuando aún era presidente, Vizcarra recibió dos dosis de la vacuna de la farmacéutica estatal china Sinopharm como parte del “Vacunagate”, el escándalo de vacunaciones secretas e irregulares que se administraron a un grupo de altos funcionarios y a sus familiares .

Estas vacunas fueron aplicadas gracias a un exclusivo lote llegado al país en el marco del ensayo clínico que se realizaba de la vacuna de Sinopharm en Perú, varios meses antes de que las vacunas fueran accesibles al resto de la población.

En junio de 2021, Vizcarra recibió una tercera dosis, esta vez de Pfizer, al acudir a uno de los vacunatorios implementados en Lima como un ciudadano más, dentro del turno establecido para su rango de edad, lo que causó polémica ya que en ese momento la mayor parte de la población estaba recibiendo su primera dosis .

Para evitar que el exgobernante completara el esquema de vacunación de Pfizer y acumulara cuatro vacunas recibidas, el Ministerio de Salud sacó a Vizcarra del padrón de vacunación sin reconocerle las dos primeras dosis de Sinopharm administradas de manera irregular.

Así, con solo una vacuna recibida de manera formal, Vizcarra se quejó recientemente de que ahora no puede tramitar su certificado de vacunación completa , necesario desde el 10 de diciembre de 2021 para acceder a espacios cerrados como restaurantes, supermercados, cines o teatros.

