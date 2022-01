Martin Vizcarra ingresa a la Villa Panamericana tras dar positivo al COVID-19

Fotografía de archivo fechada el 23 de marzo de 2018 que muestra al presidente de Perú, Martín Vizcarra, durante una ceremonia en el Congreso de la República, en Lima (Perú). EFE/Ernesto Arias/Archivo

Ex expresidente de la República, Martín Vizcarra dio positivo ayer a la COVID-19 por segunda vez e informó que ha ingresado a la Villa Panamericana para aislarse y hacer su cuarentena.

En su cuenta oficial se Twitter manifestó que esta vez busca ingresar para “cuidar a su familia”.

He vuelto a la Villa Panamericana, antes vine como presidente participando desde su construcción, ahora vengo como un paciente que busca poner a buen recaudo su salud y cuidar a su familia. Con la buena atención de todo el personal, estoy seguro de que pronto superaré a la COVID-19

Fuentes de RPP Noticias manifestaron que el ex gobernador de Moquegua siguió el trámite regular que hacen todos los ciudadanos para poder ser ingresado a la Villa Panamericana. Quiere decir que se comunicó con la línea 107 del Ministerio de Salud, pasó por triaje y se dispuso que sea aislado puesto que en su vivienda hay tres personas no infectadas.

Cabe destacar que ayer, a través de un mensaje vía Facebook Live, Vizcarra comentó que se contagió del virus debido a que su menor hijo salió positivo hace tres días y menciona que porque todos tienen las dos dosis de la vacuna en su casa, no se han contagiado.

“Está comprobado científicamente que tener las tres dosis de la vacuna reduce el nivel de síntomas en el cuerpo, pero yo hace unos días me sentía mal y fui a la clínica, hoy temprano fui a hacerme la prueba antígena y molecular, y como pueden apreciar está positivo. Toda mi familia está en cuarentena y yo como tengo las defensas más bajas porque solo tengo una dosis que me puse en el año 2021 en junio , me he contagiado”, añade.

También añade que el estado peruano no le ha permitido recibir la segunda dosis. “Le he escrito al Ministerio de Salud, en una carta de 7 paginas que relata toda la explicación y lo único que quiero es que den una respuesta como si yo fuera un ciudadano cualquiera”, señala.

“Esto es un tema de venganza política porque me están quitando el derecho de acceder a la salud”, expresó.

CASO CHRISTOPHER ACOSTA Y CÉSAR ACUÑA

El ex mandatario se pronunció sobre el caso del periodista Christopher Acosta en su Facebook Live y mencionó que el juez del caso del libro ‘Plata Como Cancha’ ha sentenciado a un periodista “sin los argumentos adecuados” por publicar un libro que tiene “argumentos cuestionables”.

Por otro lado, habla de la libertad de expresión que al igual que en su cuenta de Twitter menciona que de él han escrito 6 libros y que al final “la libertad de prensa es la libertad de la democracia”.

“Cuánta difamación se ha escrito en esos libros que no tienen ningún rigor de veracidad, los he leído y veo tanta falsedad en algunos aspectos” , menciona.

Además que aclara que en su momento va a conversar sobre cada punto expuesto en ese libro, pero que “no puede atacar la libertad de expresión solo porque alguien habla mal de mi”.

“ La gente me conoce, los pobladores me conocen y no van a creer en alguien que trata de hacer fama utilizando mi trayectoria de manera tergiversada ”, añade.





SEGUIR LEYENDO