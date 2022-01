Ernesto Bustamante pide que expulsen a Martín Vizcarra de la Villa Panamericana

Ernesto Bustamante pide que expulsen a Vizcarra de la Villa Panamericana

El anuncio de Martín Vizcarra de ingresar a la Villa Panamericana para ser atendido por el personal médico del lugar tras haber dado positivo a COVID-19 por segunda vez provocó una ola de críticas en redes sociales a los que se sumó esta mañana la del parlamentario Ernesto Bustamante, quien pidió la palabra en el Pleno del Congreso para exigir la expulsión del expresidente de la República.

“Exijo que se expulse al señor Martín Vizcarra. Él es una persona responsable directa de la muerte de más de 70 mil personas, de más de 70 mil peruanos que fallecieron innecesariamente por un mal manejo de la pandemia, por haber usado pruebas rápidas que no detectan nada y por haber comprado vacunas en condiciones no correctas. Que se expulse al señor Vizcarra de la Villa Panamericana”, fue enfático el congresista, quien fue aplaudido por varios de sus colegas que se encontraban en el lugar.

“La Villa Panamericana permite que personas Covid+ sin recursos puedan aislarse recibiendo alimentación y alojamiento gratuito. El expresidente @MartinVizcarraC tiene capacidad propia para aislarse en cualquiera de sus decenas de inmuebles. @EsSaludPeru debe expulsarlo de la Villa”, escribió posteriormente en sus redes sociales.

Vizcarra comunicó ayer vía Twitter que “la tercera ola del COVID nos obliga a todos a tener mayor cuidado. Pese a las medidas tomadas, hoy nuevamente di positivo al virus” y hoy desde muy temprano se presentó en la Villa Panamericana para internarse y superar el virus.

“He vuelto a la Villa Panamericana, antes vine como Presidente participando desde su construcción, ahora vengo como un paciente que busca poner a buen recaudo su salud y cuidar a su familia. Con la buena atención de todo el personal, estoy seguro que pronto superaré al Covid”, tuiteó el exmandatario.

Las declaraciones de Bustamante en el Parlamento no fue del agrado de varios usuarios en redes sociales y lejos de apoyar este pedido para expulsar a Vizcarra de la villa, le recordaron la campaña de desprestigio a la vacunación contra la COVID-19 a mediados del año pasado y cuando sostuvo que las vacunas Sinopharm eran agua destilada que no protegían.

“Martín Vizcarra no es santo de mi devoción. Sin embargo, me parece aberrante que Ernesto Bustamante pida en el pleno la expulsión del ex-presidente de la Villa Panamericana. Este tipo, que quiso bajarse la vacunación, debería estar preso, no ocupando un curul”, dijo un usuario en redes sociales.

“Bustamante dice que Vizcarra es el responsable de haber comprado vacunas en condiciones “no correctas”. Bustamante es el mismo q dijo q las vacunas no servían y eran agua destilada. Él emprendió junto a Willax una campaña antivacuna q ha costado muchas muertes. ¡Sinvergüenza!”, sostuvo otro.

Pero Martín Vizcarra tampoco se salvó de las críticas, pues algunos indicaron que el exjefe de Estado solo está buscando cámaras y llamar la atención.

“La villa panamericana estaba llena pero mágicamente apareció cupo para él. Si realmente no tienen donde aislarse no ocupen espacio porlas. No sean como Vizcarra”.

“Si el reo Alberto Fujimori ingresa a la clínica las veces que se le da gana, por qué Martín Vizcarra, hoy con covid, no podría internarse en la Villa Panamericana”.

“Quien pudiera ser Vizcarra. Yo llamé la semana pasada para aislarme porque el virus me agarró en casa de mis papás, pero me dijeron que estaba bien difícil que me acepten porque había una larga lista de espera. Quién pudiera ser Vizcarra que entra con pase vip o algo así”.

