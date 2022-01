Matteo Pérez Winlöf fichó por el Bayern Múnich: su historia y en qué posición juega

Matteo Pérez Winlöf ha jugado en dos equipos de Suecia y pasó por las divisiones menores de Sporting Cristal. Foto: Selección juvenil Suecia.

Un nuevo futbolista empieza a entrar en la órbita de la selección peruana tras fichar por el poderoso Bayern Múnich por los próximos tres años. Matteo Pérez Winlöf es el nombre del que todos hablan luego de estampar su firma con el exequipo de Claudio Pizarro y Paolo Guerrero. Cuenta con pasaporte peruano y hace poco se reunió con Sergio Peña y Didier la Torre.

Nació en diciembre del 2005 y tiene 16 años y cuenta con la doble nacionalidad por su padre peruano y su madre sueca. En su momento entrenó con las divisiones menores de Sporting Cristal y también en las del equipo alemán. Sin embargo tomó mayor ritmo futbolístico con el Hammarby IF de Suecia, allí empezó a ser llamado por las selecciones juveniles.

El director deportivo de su exquipo, Mikael Hjelmberg, habló de su juego y sus características. Además, lo que le faltaba mejorar para poder competir. “Sus habilidades ofensivas son geniales. Por supuesto que necesita desarrollar cosas en su juego, pero, definitivamente, lo logrará. Necesita mejorar su tema físico, pero eso vendrá naturalmente con el trabajo junto con los entrenadores”.

Juega por toda la banda izquierda y tiene grandes virtudes cuando pasa la mitad de la cancha. Se destaca por su gran ida y vuelta y el orden táctico. En los últimos años lo han utilizado más como extremo que como lateral. Ahora estará con la sub19 del Bayern Múnich y se verá en qué posición lo usan.

En agosto del 2021, se vio una sorpresiva foto donde aparecían Didier La Torre, Sergio Peña y Matteo Pérez Winlöf. Los peruanos fueron a visitarlo a un partido de la selección sub17 de Suecia y se tomaron una postal para el recuerdo al finalizar el compromiso. La idea es que el joven jugador sepa que desde la Federación Peruana de Fútbol están pendientes de él.

Es importante resaltar que mientras no juegue por la selección mayor de Suecia, puede ser llamado por Ricardo Gareca o por el técnico que esté en su momento. Sin embargo, se tiene pensado llamarlo para alguna selección juvenil peruano. Además del Hammarby IF, también ha vestido la camiseta del IF Brommapojkarna del mismo país.