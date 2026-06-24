EsSalud mejorará programación de citas: “Lo voy a desburocratizar”, dijo su presidente”

Especialistas aseguran que existen responsabilidad penal si un paciente muere esperando cita médica. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/Gob.pe)

El presidente del Seguro Social de Salud (EsSalud), Jaime Moreno, aseguró que la institución implementará una reforma para reducir la burocracia en la programación de citas.

“Esto lo voy a desburocratizar, voy a dejar la línea”, dijo Moreno, en declaraciones recogidas por Exitosa, al referirse a los procedimientos que, según su visión, dificultan el acceso oportuno de los pacientes a consultas médicas.

Moreno relató que, durante su gestión en la Red Sabogal, logró poner en práctica un sistema más ágil y eficiente para la obtención de citas.

“En julio de 2025 asumo el cargo de gerente de la Red Sabogal hasta diciembre y lo he podido poner en práctica (…) para mí la red que tiene los mejores profesionales es la del Sabogal. Fue un cambio sustancial en las citas, queríamos desburocratizar ese procedimiento”, resaltó.

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Según el presidente, la meta es que el proceso de programación de citas se asemeje al de las clínicas privadas, donde la atención es más directa y menos burocrática.

Desde la perspectiva de Moreno, uno de los principales retos de EsSalud es lograr que los pacientes que esperan mucho tiempo sean atendidos de manera inmediata.

Para ilustrar la situación, mencionó el caso de un familiar que, a pesar de contar con contactos, no pudo acceder a una cita médica en la capital. Este ejemplo evidencia las dificultades existentes y la urgencia de una reforma.

Consultado sobre las razones detrás de la “precaria” atención en la entidad, Moreno señaló: “Creo que hay un tema de conducción, de gestión, de competencias y de oportunidades. Si alguien no pone la claridad hacia dónde debemos trabajar, cuál es el objetivo, qué resultados esperamos con métricas y con días, eso creo que hace ver no depende del trabajador, al contrario, es quien pone la función del trabajador y creo que de eso ha estado adoleciendo EsSalud”.

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Pacientes protestan por la crítica situación en EsSalud, denunciando la falta de citas, desabastecimiento de medicinas y abandono, junto a un logo deteriorado de la institución (VisualesIA)

Implementación de meritocracia y denuncias sobre gestión y compras

En paralelo al anuncio de la reforma en citas, Moreno adelantó que EsSalud implementará la meritocracia en tres fases, en colaboración con SERVIR (Autoridad Nacional del Servicio Civil).

Según sus palabras, “la primera fase es a través de un convenio con SERVIR”. Aseguró que entre los objetivos institucionales se encuentra la simplificación de directivas, para que el acceso a la atención médica sea menos complejo y más eficiente.

Mientras la administración actual enfatiza la necesidad de profesionalizar los procesos, un informe periodístico difundido por el programa Contra Corriente de Willax ha puesto en foco presuntas irregularidades en la gestión del Seguro Social de Salud.

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El reportaje señala que la entidad habría modificado su esquema de adquisiciones, centralizando y fragmentando la compra de hasta 580 bienes estratégicos del sector farmacéutico. Según especialistas citados por el medio, este sistema podría debilitar los controles y aumentar los costos.

Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del OSCE, criticó el nuevo esquema aprobado mediante la Resolución N.° 000056-CEABE-ESSALUD-2026: “Fraccionar de esa manera la compra hace que cada compra sea más cara. Cuando se compra en mayor volumen, el precio por unidad siempre es más bajo”, afirmó en diálogo con Willax.

El exministro de Trabajo, Juan Sheput, pidió investigar de forma urgente la reestructuración del sistema de compras: “Aprobar la delegación para la compra local de 580 bienes estratégicos del rubro farmacéutico es un cambio de gran impacto que requiere control inmediato”.

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