Perú vs Panamá: ¿El partido se juega tras 8 casos COVID? Esto dijo el presidente de la Federación panameña

Perú vs Panamá: ¿Partido se juega tras 8 casos COVID? Esto dijo el presidente de la Federación panameña

La selección de Panamá informó el contagio de ocho integrantes del plantel ‘Canalero’ a pocos días del partido amistoso ante Perú. Manuel Arias, el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), se pronunció respecto a la realización del encuentro.

Manuel Arias, máximo directivo de la Fepafut, se refirió a la realización del partido amistoso Perú vs Panamá en Lima pactado para el próximo 16 de enero tras la confirmación de casos positivos de COVID-19 en cinco jugadores y tres miembros del comando técnico de la selección panameña.

“Habíamos convocado 28 jugadores, los legionarios (extranjeros) más los locales, para estar preparados para los (posibles) contagios. De los tres del cuerpo técnico, es un asistente de los cuatro del profesor Thomas Christiansen, entonces viajará con tres asistentes. Los otros dos (contagiados) eran utileros y ya han sido reemplazados los utileros. Así que no veo razón por la cual, no continuar con el partido. Nosotros hicimos la convocatoria para que el domingo (9 de enero) y lunes (10 de enero) se hicieran las pruebas los jugadores que estaban siendo llamados. Los que están pasando la prueba sin positivos empiezan hoy una burbuja de bioseguridad. Si hay que llamar algunos otros, se llamará, en las posiciones que estén debilitadas por la pandemia”, dijo Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, en declaraciones a Willax TV, al ser consultado si estaba en riesgo la realización del partido amistoso Perú vs Panamá.

La Federación Panameña de Fútbol anunció ocho contagios de COVID-19

La Federación Panameña de Fútbol inició este 11 de enero los entrenamientos con miras al partido con Perú y mencionó la posibilidad de convocar otros jugadores para completar la lista de 25 futbolistas de la lista inicial que anunció el técnico Thomas Christiansen.

Además, la Fepafut decidió suspender todas las actividades de entrenamiento de sus diferentes selecciones, excepto la de mayores y la Sub-17 femenina, que tienen compromisos pactados a nivel internacional.

Asimismo, Fepafut ha establecido un aislamiento preventivo de ambas selecciones y por ende los entrenamientos serán a puertas cerradas.

Por su parte, la selección peruana sigue con los entrenamientos en la Videna. El delantero Jefferson Farfán se integró a los trabajos. El once que ensayó Ricardo Gareca en el último entrenamiento de la selección blanquirroja de este martes fue con Pedro Gallese, Jhilmar Lora, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Yoshimar Yotún, Oslimg Mora, Edison Flores y Alex Valera.

La selección peruana enfrentará a un combinado de la Liga 1 en un amistoso en la Videna este miércoles 12 de enero (9:30 a.m.). Para ello, la selección peruana pactó armar un equipo alternativo y será dirigido por el argentino Carlos Bustos. Los convocados para el amistoso a puertas cerradas son: Édgar Benítez, Pablo Míguez y Arley Rodríguez, Diego Melián, Alexis Rodríguez, Emiliano Ciucci, Roberto Ovelar, José Ramírez, Jairo Vélez, Leandro Fleitas, Arquímedes Figuera, Edy Rentería, Kevin Serna, Jimmy Valoyes, Víctor Perlaza, Donald Millán, Ignacio Barrios y Gaspar Gentile.

Luego del partido ante el selectivo de la Liga 1, la selección enfrenta a Panamá (16 de enero) y Jamaica (20 de enero). El objetivo de los amistosos de preparación es llegar en buen nivel para la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, en la cual se medirá ante Colombia (28 de enero) y Ecuador (1 de febrero).

