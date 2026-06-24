Alfonso López Chau se desmarca de Roberto Sánchez y acepta victoria de Keiko Fujimori: “Nos declaramos en oposición democrática”

Alfonso López Chau, excandidato de Ahora Nación, se distanció de Roberto Sánchez y anunció que su agrupación respetará la virtual victoria de Keiko Fujimori

El excandidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, quien respaldó antes del balotaje al líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, tomó distancia este miércoles de la postura de su aliado y afirmó que su organización “respetará” la virtual victoria de Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

A través de un mensaje publicado en X, antes Twitter, el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) aseguró que, junto a su agrupación, acatará los resultados que sean proclamados oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Ahora Nación cree firmemente en la democracia y, por ello, respetará los resultados”, expresó al resaltar que “más de nueve millones de ciudadanos votaron en contra del fujimorismo”, una postura que, consideró, debe ser considerada en el escenario político nacional.

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“Por eso, nos declaramos en oposición democrática, crítica y vigilante, para recuperar el equilibrio de poderes, la institucionalidad y el Estado”, afirmó.

López Chau afirmó que más de nueve millones de ciudadanos votaron en contra del fujimorismo y subrayó que esa postura debe ser considerada en el nuevo escenario político nacional

López Chau criticó el panorama político de los últimos días y llamó a mantener vigilancia ciudadana sobre decisiones como la tomada por el Parlamento, que aprobó una ley para que policías y militares solo puedan ser procesados por un tribunal castrense cuando cometan delitos en el ejercicio de sus funciones, pese a la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que exhortó a no aprobarla.

“Lo que ocurre esta semana en el Congreso confirma que el país debe mantenerse alerta. El Perú necesita una oposición firme, que respete la democracia, pero que también la haga respetar. Ese es nuestro compromiso”, concluyó.

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La declaración del excandidato llega cuando el escrutinio se encuentra al 98,86 % y Fujimori tiene el 50,12 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, separados por un estrecho margen de 44.027 votos.

En el umbral de Palacio en su cuarto intento, la aspirante aseguró más temprano que espera que en los próximos días el JNE proclame oficialmente los resultados para comenzar a componer su gobierno y preparar las primeras medidas de su gestión. En tanto, desde Juntos por el Perú se ha denunciado fraude y se ha solicitado la anulación de los votos emitidos en el extranjero, donde el partido no obtuvo suficiente respaldo.

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El escrutinio llega al 98,86 % con Keiko Fujimori liderando por un margen mínimo y Juntos por el Perú denunciando fraude y solicitando la anulación de votos del extranjero, mientras la candidata espera la proclamación oficial para iniciar la formación de su gobierno

“Es importante que en los próximos días podamos tener ya la proclamación de los entes electorales”, dijo en un pronunciamiento junto a un montón de cajas con más de 82.500 actas recabadas por sus más de 90.000 delegados desplegados el día de la votación de la segunda vuelta presidencial, del pasado 7 de junio, con el objetivo de vigilar el sufragio y poder acreditar su triunfo.

Aseguró además que entiende como puede sentirse su contrincante, ya que ella ha pasado por la misma situación tres veces, al haber sido derrotada en la segunda vuelta de las presidenciales frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por apenas 40.000 votos de diferencia.

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“Más allá de los discursos, a partir del 28 de julio (día de la investidura presidencial) podrán ver las acciones y decisiones que se van a tomar para recuperar el orden y enfrentar a la delincuencia, sino también para llevar progreso y hacer que las obras se hagan”, sostuvo.