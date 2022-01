Seleccionado Panameño: “Perú tiene jugadores de muy buena calidad, técnicos y buenos con el balón” | ENTREVISTA

Azmahar Ariano charla con Infobae sobre duelo amistoso ante Perú | Foto: Difusión

Perú vs. Panamá se verán las caras el próximo domingo 16 de enero en el Estadio Nacional a las 6:00 p.m. Con este partido, la selección peruana iniciará su retorno a las canchas previo a la fecha doble de Eliminatorias donde enfrentará a las difíciles selecciones de Colombia y Ecuador, por la clasificación al Mundial Qatar 2022.

Por ende, INFOBAE Perú creyó conveniente llamar a Azmahar Ariano, seleccionado panameño, que la temporada pasada vistió la camiseta de Alianza Atlético, jugando 19 partidos y anotando dos goles, con el elenco ‘Churre’.

“No pienso que sea una ventaja que conozca a los jugadores peruanos que militan en la Liga 1, pero si es bueno tener un conocimiento del fútbol y de los jugadores de la selección peruana, ya que la mayoría para este amistoso juega en la Liga y también contarán con algunos legionarios. Estando ahí vi como juegan y también el juego de la selección, entonces, ese conocimiento es bueno saber para estar preparado en el partido”, comentó en exclusiva para Infobae Perú.

Al ser consultado sobre cuando inician los trabajos en la selección de Panamá, Azmahar Ariano nos lo cuenta. “La mayoría de los jugadores hemos estado trabajando con los clubes, los que no tienen club, trabajamos con entrenamientos que nos ha mandado el preparador físico de Panamá para realizarlo de manera individual y empezamos a trabajar el día lunes”, manifestó el defensa de Panamá.

Infobae Perú le preguntó a Azmahar Ariano que cosas le preocupa y deben de cuidarse del juego de la selección peruana. A lo que el zaguero panameño respondió. “La selección peruana tiene jugadores de muy buena calidad, técnicos y buenos con el balón. Si llega a estar Jefferson Farfán, quien es un jugador que con Perú ha hecho cosas importantes e historia tendremos que estar atentos a su talento al igual que algunos jugadores históricos que clasificaron al Mundial que también estarán presente en este amistoso. De lado de Panamá puedo decir que es una selección aguerrida, que juega bien al fútbol con el técnico que tiene y somos un equipo rápido. Esperamos hacer las cosas bien y que sea un lindo partido”, agregó.

FUTURO INCIERTO

La temporada 2021, Azmahar Ariano jugó 19 partidos con la camiseta de Alianza Atlético y anotó dos goles. Pese a esas buenas estadísticas no siguió en el elenco ‘churre’. “Finalizó mi contrato con Alianza Atlético y ya no sigo con ese club. Estamos esperando que se nos habrá la puerta en otro equipo de Perú o si no vamos a otro país. Me he enterado de que algunos jugadores peruanos tanto en sus clubes como en la selección se han contagiado y eso es delicado, ya que primero hay que pensar en la salud y el bienestar de los jugadores. Lastimosamente, un virus no tiene en esta situación y hay que tener fe que pronto saldremos de esta situación”, sentenció.

De esta manera, el elenco dirigido por Thomas Christiansen espera competir de igual a igual con la Bicolor, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones para los cotejos de Eliminatorias.

¿CUÁNDO LLEGA PANAMÁ A LIMA PARA DUELO ANTE PERÚ?

Según pudo conocer Infobae Perú el cuadro de “La Marea Roja” llegará a suelo limeño el viernes 14 de enero para el compromiso ante la Bicolor en el Estadio Nacional, ya que desde este lunes 10 de enero comenzarán a trabajar en su fortín de Panamá.

SEGUIR LEYENDO

