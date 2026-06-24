Perú

El crimen que condenó a 35 años de cárcel a ‘El Monstruo’: secuestro, rescate y un policía asesinado

La sentencia se sustenta en testimonios, registros de llamadas y videos enviados a los familiares de las víctimas, pruebas que acreditaron la participación de Erick Moreno Hernández

Guardar
Google icon
Erick Moreno, alias 'El Monstruo' fue condenado a 35 años de cárcel. (Foto composición: Infobae Perú)
Erick Moreno, alias 'El Monstruo' fue condenado a 35 años de cárcel. (Foto composición: Infobae Perú)

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Lima Norte condenó a 35 años de prisión a Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, al hallarlo responsable por el secuestro de los empresarios Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres, un caso ocurrido en marzo de 2020 que incluyó el cobro de un millonario rescate, una operación policial y la muerte de un agente de la Policía Nacional.

De acuerdo con la acusación fiscal, Moreno Hernández dirigía la organización criminal Los Injertos de Lima Norte, desde donde coordinó el secuestro de ambas víctimas en el distrito de Comas. Durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo que el ahora sentenciado participó directamente en las llamadas extorsivas dirigidas a los familiares de los empresarios y en el envío de videos para presionar el pago del rescate.

PUBLICIDAD

La sentencia fue emitida luego de que el tribunal concluyera que los medios probatorios y las declaraciones testimoniales acreditaban la responsabilidad penal de alias ‘El Monstruo’ en los hechos. La pena corresponde al máximo previsto para esta modalidad de secuestro temporal.

Poder Judicial - El Monstruo - Perú- 18 de junio
Poder Judicial evaluará mañana prisión preventiva contra ‘El Monstruo. Foto: Composición Infobae Perú

Secuestro de los empresarios

La investigación fiscal señala que Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres fueron secuestrados en marzo de 2020 mientras se desplazaban por el distrito de Comas. Tras su captura, los delincuentes trasladaron a ambos empresarios a un inmueble donde permanecieron retenidos bajo vigilancia armada.

Durante los días de cautiverio, los integrantes de la organización criminal establecieron contacto permanente con los familiares de las víctimas para exigir un rescate. Según la Fiscalía, inicialmente exigieron 300 mil dólares a cambio de liberar con vida a los empresarios. Para incrementar la presión, enviaron grabaciones en las que los secuestrados aparecían rodeados por sujetos armados suplicando que se reuniera el dinero solicitado.

PUBLICIDAD

Las negociaciones fueron asumidas por los familiares de las víctimas, quienes mantuvieron comunicación con los secuestradores mientras la Policía seguía el caso. La investigación sostiene que las conversaciones y las exigencias económicas eran dirigidas por Erick Moreno, identificado como el cabecilla de la organización criminal.

Poder Judicial condena al Monstruo a 35 años de prisión. (Foto: Fiscalía)
Poder Judicial condena al Monstruo a 35 años de prisión. (Foto: Fiscalía)

Asesinato del suboficial William Ríos

El 15 de marzo de 2020, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron un operativo para rescatar a los empresarios. La intervención terminó en un enfrentamiento armado entre los efectivos policiales y los secuestradores, permitiendo la liberación de Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres.

Durante la balacera resultó gravemente herido el suboficial William Abel Ríos Cauti, quien recibió impactos de bala mientras participaba en la operación. Pese a los esfuerzos médicos, el agente falleció días después debido a la gravedad de sus heridas, convirtiéndose en una de las principales víctimas del caso.

La muerte del efectivo policial fue incorporada como uno de los elementos que evidenciaron la violencia con la que actuaba la organización criminal. El caso también marcó uno de los primeros expedientes judiciales en los que la Fiscalía atribuyó a Erick Moreno un rol de liderazgo dentro de Los Injertos de Lima Norte, estructura dedicada al secuestro y la extorsión.

Durante el operativo de rescate, el suboficial William Abel Ríos Cauti murió tras recibir tres impactos de bala. (Foto: FB/@Mininter)
Durante el operativo de rescate, el suboficial William Abel Ríos Cauti murió tras recibir tres impactos de bala. (Foto: FB/@Mininter)

Acusación contra ‘El Monstruo’

Durante el juicio oral, el fiscal provincial Porfirio Capcha sostuvo que Erick Moreno no solo encabezaba la organización criminal, sino que además participaba activamente en las comunicaciones extorsivas y en la coordinación del secuestro. Entre los elementos presentados figuraron testimonios, registros de llamadas y los videos enviados a los familiares para exigir el pago del rescate.

La defensa del acusado alegó que no existían pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. Sin embargo, el colegiado determinó que el conjunto de pruebas presentadas por el Ministerio Público acreditaba la responsabilidad penal de Erick Moreno Hernández en el secuestro de los dos empresarios.

Temas Relacionados

CrimenEl MonstruoSecuestroperu-noticias

Más Noticias

Bosnia 2-1 Qatar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por última fecha del Grupo B del Mundial 2026

Las dos selecciones está obligadas a ganar para seguir soñando con una clasificación a la siguiente instancia del torneo FIFA. Sigue todas las incidencias

Bosnia 2-1 Qatar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por última fecha del Grupo B del Mundial 2026

Este lugar de Lima se consolida como el atractivo turístico más visitado del Perú, superando incluso a Machu Picchu en afluencia

Más de 1,3 millones de turistas extranjeros llegaron al Perú entre enero y mayo, con Chile y Estados Unidos como principales mercados

Este lugar de Lima se consolida como el atractivo turístico más visitado del Perú, superando incluso a Machu Picchu en afluencia

Se registran demoras y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez luego de una falla técnica que paralizó operaciones durante horas

Pasajeros reportaron que el problema estaba relacionado con el sistema GPS y la señal de la torre de control

Se registran demoras y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez luego de una falla técnica que paralizó operaciones durante horas

Ian Wisdom advierte que Sporting Cristal irá por la gloria pese a su delicada actualidad: “No dudo que vamos a disputar el título”

El mediocentro, de 20 años, ha mostrado un perfil ambicioso en medio de una evidente crisis deportiva en el Rímac. Considera que el simple peso del escudo les permitirá levantarse e ir por el éxito

Ian Wisdom advierte que Sporting Cristal irá por la gloria pese a su delicada actualidad: “No dudo que vamos a disputar el título”

María Pía Copello niega haber contratado a exintegrantes de Zaca TV: “Por vistas hablan lo que sea”

La conductora de streaming aclaró la versión de Christian Bayro quien aseguró que tenía contratadas a Salandela, Ñengo y Miranda, pero que su programa aún no salía al aire

María Pía Copello niega haber contratado a exintegrantes de Zaca TV: “Por vistas hablan lo que sea”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez y Juntos por el Perú presentan moción de censura contra el canciller Carlos Pareja por votos en el extranjero

Roberto Sánchez y Juntos por el Perú presentan moción de censura contra el canciller Carlos Pareja por votos en el extranjero

Keiko Fujimori ya asume que es la presidenta electa y anuncia un gabinete de “amplia convocatoria”

Keiko Fujimori dice que sabe cómo se siente perder: “Entiendo cómo (Roberto Sánchez) se puede sentir”

Piden la “separación definitiva” de Delia Espinoza del CAL por reforma de contrabando del Congreso

José Balcázar llevó a sus dos hijas a audiencia privada con el Papa León XIV y la primera dama gestionó privilegios

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello niega haber contratado a exintegrantes de Zaca TV: “Por vistas hablan lo que sea”

María Pía Copello niega haber contratado a exintegrantes de Zaca TV: “Por vistas hablan lo que sea”

Alfredo Benavides cuenta que iba a trabajar con Magaly Medina, pero ella lo expone: “Nos dejó plantados”

De Cinescape a los libros: Bruno Pinasco y la trilogía Tea Shop que nació por accidente y sueña con la pantalla grande

Nidia Bermejo, de Al Fondo Hay Sitio, y Lucía Covarrubias, exintegrante de Esto es Guerra, son presa de críticas por presumir su amor

Marc Anthony regresa a Lima con Fonseca, Manuel Turizo y Kapo: fecha, lugar y venta de entradas para el festival

DEPORTES

Bosnia 2-1 Qatar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por última fecha del Grupo B del Mundial 2026

Bosnia 2-1 Qatar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por última fecha del Grupo B del Mundial 2026

Ian Wisdom advierte que Sporting Cristal irá por la gloria pese a su delicada actualidad: “No dudo que vamos a disputar el título”

Armadora argentina retorna a la Liga Peruana de Vóley y revela por qué dejó Europa: “Le dije a mi mánager que quería volver”

Roberto Mosquera señaló qué le falta a Sporting Cristal para pedir fichajes: “Si no tenemos una idea de juego y traemos a Pelé, esto no funciona”

Universitario oficializó a su tercer fichaje para el Torneo Clausura 2026: Adrián Quiroz regresa al club