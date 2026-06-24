El crimen que condenó a 35 años de cárcel a ‘El Monstruo’: secuestro, rescate y un policía asesinado

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Lima Norte condenó a 35 años de prisión a Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, al hallarlo responsable por el secuestro de los empresarios Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres, un caso ocurrido en marzo de 2020 que incluyó el cobro de un millonario rescate, una operación policial y la muerte de un agente de la Policía Nacional.
De acuerdo con la acusación fiscal, Moreno Hernández dirigía la organización criminal Los Injertos de Lima Norte, desde donde coordinó el secuestro de ambas víctimas en el distrito de Comas. Durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo que el ahora sentenciado participó directamente en las llamadas extorsivas dirigidas a los familiares de los empresarios y en el envío de videos para presionar el pago del rescate.
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La sentencia fue emitida luego de que el tribunal concluyera que los medios probatorios y las declaraciones testimoniales acreditaban la responsabilidad penal de alias ‘El Monstruo’ en los hechos. La pena corresponde al máximo previsto para esta modalidad de secuestro temporal.
Secuestro de los empresarios
La investigación fiscal señala que Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres fueron secuestrados en marzo de 2020 mientras se desplazaban por el distrito de Comas. Tras su captura, los delincuentes trasladaron a ambos empresarios a un inmueble donde permanecieron retenidos bajo vigilancia armada.
Durante los días de cautiverio, los integrantes de la organización criminal establecieron contacto permanente con los familiares de las víctimas para exigir un rescate. Según la Fiscalía, inicialmente exigieron 300 mil dólares a cambio de liberar con vida a los empresarios. Para incrementar la presión, enviaron grabaciones en las que los secuestrados aparecían rodeados por sujetos armados suplicando que se reuniera el dinero solicitado.
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Las negociaciones fueron asumidas por los familiares de las víctimas, quienes mantuvieron comunicación con los secuestradores mientras la Policía seguía el caso. La investigación sostiene que las conversaciones y las exigencias económicas eran dirigidas por Erick Moreno, identificado como el cabecilla de la organización criminal.
Asesinato del suboficial William Ríos
El 15 de marzo de 2020, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron un operativo para rescatar a los empresarios. La intervención terminó en un enfrentamiento armado entre los efectivos policiales y los secuestradores, permitiendo la liberación de Milton César Corrales Calla y Erick Alejandro Trujillo Torres.
Durante la balacera resultó gravemente herido el suboficial William Abel Ríos Cauti, quien recibió impactos de bala mientras participaba en la operación. Pese a los esfuerzos médicos, el agente falleció días después debido a la gravedad de sus heridas, convirtiéndose en una de las principales víctimas del caso.
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La muerte del efectivo policial fue incorporada como uno de los elementos que evidenciaron la violencia con la que actuaba la organización criminal. El caso también marcó uno de los primeros expedientes judiciales en los que la Fiscalía atribuyó a Erick Moreno un rol de liderazgo dentro de Los Injertos de Lima Norte, estructura dedicada al secuestro y la extorsión.
Acusación contra ‘El Monstruo’
Durante el juicio oral, el fiscal provincial Porfirio Capcha sostuvo que Erick Moreno no solo encabezaba la organización criminal, sino que además participaba activamente en las comunicaciones extorsivas y en la coordinación del secuestro. Entre los elementos presentados figuraron testimonios, registros de llamadas y los videos enviados a los familiares para exigir el pago del rescate.
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La defensa del acusado alegó que no existían pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. Sin embargo, el colegiado determinó que el conjunto de pruebas presentadas por el Ministerio Público acreditaba la responsabilidad penal de Erick Moreno Hernández en el secuestro de los dos empresarios.
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