Guido Bellido pide “desaparecer los cargos de confianza y que todo sea por concurso público”

Presidente Castillo toma juramento a Guido Bellido como jefe del Gabinete Ministerial, el 29 de julio del 2021. Foto: Andina.

El presidente Pedro Castillo y su Consejo de Ministros son el blanco de críticas por las cuestionables designaciones en cargos públicos en algunas entidades del Estado. Desde el Congreso, la oposición y la opinión pública los acusan de “pagar favores políticos” al elegir funcionarios que no cumplen con el perfil para el puesto asignado.

Por tal motivo, el congresista de Perú Libre y expremier, Guido Bellido, manifestó, a través de su cuenta de Twitter, su descontento y resaltó que la solución es buscar profesionales de calidad a través de concursos públicos, para así evitar los cargos de confianza.

“Si queremos calidad de profesionales y no sean los corruptos de siempre en la administración pública, hay que desaparecer los cargos de confianza y que todo sea por concurso público”, tuiteó Bellido Ugarte en relación a los últimos nombramientos desde el Ejecutivo para asumir cargos públicos.

Foto: Captura @GuidoBellidoU

CARGOS CUESTIONADOS

Recientemente, el ministro del Interior, Avelino Guillén, fue cuestionado por la prensa luego de revelarse que profesores fueron designados como prefectos en varias regiones del país. Además, trascendió que, entre los nuevos nombramientos, hay dos investigados por la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).

El titular de mencionada cartera señaló que su sector ha tenido “especial cuidado” en verificar que estos cumplan “con las exigencias y requisitos que establece la norma”.

“Todos los designados como prefectos son la propuesta del señor presidente, (que es) de profesión profesor de aula y él ha tenido su criterio, proponer a maestros, a profesores”, dijo a durante una actividad en el emporio comercial de Gamarra.

Asimismo, un cargo que todavía genera polémica es el de excandidato a la presidencia, Daniel Salaverry, como nuevo director de PeruPetro. Las críticas alcanzaron al presidente Pedro Castillo y al ministro de Energía y Minas (Minem), Eduardo González Toro, a quien el Congreso de la República busca interpelar por este nombramiento.

Al respecto el ministro Gonzales Toro manifestó ante la comisión de Energía y Minas del Parlamento: “Si me he equivocado, tendré que asumir mi error”. En ese sentir, el titular del Minem señaló que la Contraloría ya tomó cartas en el asunto y que remitirá el documento que envió al ente fiscalizador a la comisión de Energía y Minas del Congreso. Por ello, dijo preferir evitar responder más sobre la designación de Daniel Salaverry

“Con la finalidad de no adelantar opinión, porque ya la Contraloría tomó cartas en el asunto, le puedo remitir todo el informe que he mandado a la Contraloría donde pongo punto a punto, le envío lo mismo, con copia a todo y usted lo puede socializar con todos”, dijo.

Al respecto, el contralor general de la República, Nelson Shack, manifestó que no tiene mucho sentido contratar para el cargo en mención a alguien con falta de experiencia y que, además, no cumple con el perfil para tan importante puesto.

“Zapatero a tus zapatos. No tiene mucho sentido contratar a alguien que no tenga experiencia. Puede aprender, no cabe ninguna duda, pero el costo de ese proceso lo asumirán todos los peruanos, porque las personas que no tienen las capacidades lo que hacen muchas veces es que toman malas decisiones y al final lo pagamos todos”, señaló.

Por su parte, Daniel Salaverry se pronunció en Twitter sobre el tema y resaltó su experiencia en el ámbito público y privado en busca de acallar las críticas por dicha designación al frente de PeruPetro.

“Tengo más de 22 años de experiencia en gestión empresarial y pública. Reestructuraremos y mejoraremos la gestión de Perupetro. La inversión en exploración de nuevos pozos sigue cayendo y pagamos el gas más caro de nuestra historia. Hay quienes quieren que este gobierno fracase”, escribió en la red social.

Daniel Salaverrry

SEGUIR LEYENDO