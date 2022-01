Aníbal Torres: “Que el Congreso termine con mi mandato es la última condecoración que estoy esperando”

Aníbal Torres, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Foto: Andina.

En conferencia de prensa, los ministros de Estado Gisela Ortiz (Cultura) y Aníbal Torres (Justicia y Derechos Humanos) dieron un balance de su gestión en el segundo semestre del 2021. El titular del Minjus fue consultado por la prensa sobre diversos temas, entre ellos, las convocatorias por parte del Congreso de la República para que rinda cuentas, las investigaciones al presidente Pedro Castillo y sobre una posible salida del procurador general del Estado, Daniel Soria.

“En cuanto a la investigación [al presidente], el Congreso está en su pleno derecho de formar las comisiones de investigación que desee. No puedo opinar si va a concurrir personalmente o lo hará a través de otra persona, como establece la ley”, expresó el ministro.

Señaló que tiene que estar de acuerdo con lo que el Congreso decida. Recordó que él también ha sido citado para dar explicaciones sobre el procurador para este miércoles a una comisión, pero al parecer la citación se ha suspendido. Y hay otro pedido para ir a otra comisión, pero todavía no han señalado la fecha.

Torres también dijo que parece que también lo invitarán al Pleno para dar explicaciones, y señaló que el Congreso tiene toda la facultad de hacerlo.

“El Congreso puede terminar con el mandato del ministerio inmediatamente y yo no me voy a quejar, Sí les voy a decir que me parece que es la última condecoración que estoy esperando. Que el Congreso me llame al Pleno, y directamente terminar con el mandato en el cargo que tengo, porque lo puede hacer en la forma que lo está haciendo y es su facultad”, manifestó.

Reconoció que podría ser sancionado por haber dicho que va a revisar el expediente del nombramiento de hace dos años del procurador Soria, “frente a un hecho de corrupción que se menciona en ese expediente”.

Aníbal Torres sobre la posibilidad de ser censurado por el Congreso

DEFENSA DEL PRESIDENTE

Aníbal Torres en los últimos días salió al frente a defender la posición de Pedro Castillo, ante las acusaciones de la fiscalía por un posible tráfico de influencias. Sin embargo, aclaró que no se ha convertido en el defensor del presidente ante ningún tribunal, solo se pronunció sobre hechos de público conocimiento y ha defendido al Ejecutivo “frente a la avalancha de críticas sin ningún fundamento incluso, algunas que están quedando desvirtuadas”.

Aseguró que su actuación siempre irá conforme a ley; sin embargo, hay un determinado sector de la clase política que no estará de acuerdo.

Ante la pregunta sobre a quién designará como nuevo procurador general de Estado ante la posibilidad de que Daniel Soria sea removido, Torres indicó que no ha pensado en designar a ningún procurador.

“Los medios dicen que el señor no ha incurrido en ninguna infracción, deben tener la plena seguridad que la Contraloría va a archivar esa comunicación que le he remitido. Seguramente va a decir que ya han pasado dos años, determinará que ya no es de aplicación la ley penal del hecho que aceptar un cargo sin reunir los requisitos constituye delito. Yo sobre este asunto no tengo absolutamente nada que ver”, mencionó.

Al ser consultado sobre si al igual que con Daniel Soria, haría lo propio con Daniel Salaverry, para que la Contraloría General de la República investigue su nombramiento, señaló que no podría pedir esa investigación porque viene siendo investigado por la CGR en este momento.

