Antes y después: Yahaira Plasencia, Andrés Wiese, Melissa Paredes y más famosos cuando eran niños

Melissa Paredes, Andrés Wiese, Yaco Eskenazi, Yahaira Plasencia y más famosos cuando eran niños. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes, Andrés Wiese, Yaco Eskenazi, Yahaira Plasencia y más famosos son protagonistas de nuestras noticias de la farándula local, ya se por su talento, ocurrencias o escándalos, ganándose miles y miles de seguidores. ¿Pero has imaginado cómo se veían antes de ser conocidos?

A continuación una recopilación de fotos de algunos artistas en su época de niñez. Muchos han cambiado y otros no, júzgalo tú.

ANDRÉS WIESE

El primero en nuestra lista es Andrés Wiese, quien cuenta con una gran legión de seguidoras. El actor de 38 años ha sabido destacar gracias a su talento en la actuación, participando en numerosas producciones nacionales. Ganó gran popularidad tras interpretar a Nicolás de las Casas en Al Fondo Hay Sitio, serie que regresará este 2022, pero donde él ya no participará por decisión propia. Actualmente lo podemos ver en la serie Junta de Vecinos.

El propio Andrés Wiese se encargó de publicar esta foto de su niñez, donde deslumbra con su bella y tierna sonrisa. ¿Tú cómo lo ves ahora?

Andrés Wiese cuando era niño. (Foto: Instagram)

YAHAIRA PLASENCIA

Yahaira Plasencia es una de las salseras más conocidas en el medio, pero también una de más polémicas. Desde muy pequeña destacó en el canto hasta que logró integrar Son Tentación. Después conseguir gran acogida decidió abrirse camino como solista. Hoy en día viene lanzando temas de la mano de su productor Sergio George.

Hace un tiempo, la joven de 27 años publicó la foto de su infancia, luciendo un vestido y una corona para lo que parece ser su primera comunión. Aunque es notorio que se ha hecho algunos arreglitos, sigue manteniendo siempre su esencia, aquella que la hizo salir adelante. Tras terminar su relación con Jefferson Farfán se le viene vinculando con Pancho Rodríguez. Sin embargo, tanto ella como el chileno han aclarado que solo son amigos.

Yahaira Plasencia cuando era niña. (Foto: Instagram)

ROSÁNGELA ESPINOZA

Rosángela Espinoza se ha caracterizado por tener un carácter bastante mediático. Ha participado en programas como Combate y Esto es Guerra, es precisamente en este último espacio donde el público la llegó a conocer más, y aunque es una figura bastante criticada por supuestamente no tener pelos en la lengua, también cuenta con una gran legión de seguidores.

Hace tiempo, Rosángela, de 32 años, publicó esta foto de su niñez en su cuenta de Instagram, donde se le ve muy feliz con su traje de reina de la primavera. Aunque conserva la misma sonrisa, también son notorios algunos cambios físicos. La joven es una de las mujeres más guapas y sexys del medio, modelo, influencer y animadora de shows infantiles.

Recientemente hizo noticia por anunciar una bomba que perjudicaría a América TV, sin embargo, tras estar sentada en Amor y Fuego, no dijo nada al respecto. “Digan lo que digan, yo seguiré avanzando”, escribió Espinoza en su red social.

Rosángela Espinoza cuando era niña. (Foto: Instagram)

ALEJANDRA BAIGORRIA

Alejandra Baigorria fue una de las figuras más destacadas de Combate y por ser la novia de Mario Hart. Poco a poco se ganó un nombre en el mundo de la farándula. Sin embargo, ya contaba con una reputación en Gamarra, pues desde adolescente ya era una próspera empresaria, teniendo varias tiendas con su propia línea de ropa en el emporio comercial. Más adelante fue convocada para Esto es Guerra, logrando aún más notoriedad.

No obstante, sabemos que ya era caserita de los programas desde pequeña. En un espacio de América TV recordaron aquella vez que la joven se presentó en Nubeluz, cuando tendría menos de 5 años, ganándose el cariño de las conductoras Almendra Gomelsky y Mónica Santa María. ¡Toda una ternurita!

Aunque estuvo comprometida con Mario Hart, sus planes no se realizaron. Actualmente tiene una relación estable con Said Palao, a quien conoció en Combate, pero cuyo amor se concretó en el reality a América TV. Y aunque en un principio ocultaban su romance, una vez que se hizo público su ampay, no dudaron en fluir y vivir a plenitud su unión.

Alejandra Baigorria cuando era niña. (Foto: captura de TV/ Instagram)

NICOLA PORCELLA

Nicola Porcella ha sido una de las figuras más polémicas del medio. Su carácter fuerte é impulsivo ha generado que se gané más de una sanción en Esto es Guerra. Aunque inició su carrera como futbolista y más adelante como chico reality en Combate, logró popularidad en el programa de América TV.

Hace un tiempo, el joven de 33 años publicó una foto de cuando era pequeño, dejando a sus seguidoras de una sola pieza al ver el radical cambio que ha sufrido. Sin duda alguna, podemos decir que el desarrollo lo ha favorecido mucho. Hoy en día radica en México y se abre camino como influencer. Además de estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Nicola Porcella cuando era pequeño. ¡Qué tal cambio! (Foto: Instagram)

MELISSA PAREDES

Melissa Paredes ha hecho noticia el 2021 no solo por su separación con Rodrigo Cuba, sino también por su ampay con Anthony Aranda. Además, abrió el 2022 con la oficialización de su romance con el bailarín de El Gran Show. Sin embargo, en la vida de la conductora de TV no solo ha habido escándalos, sino también logros.

Inició su carrera como modelo, fue Miss Perú (aunque tuvo que ceder su corona por un escándalo), participó como chica reality en el fenecido programa Bienvenida la tarde, se preparó para ser actriz y ha sido protagonista en varias producciones de Michelle Alexander, ha sido también una de las favoritas en los programas de baile de Gisela Valcárcel, y hoy en día la vemos nuevamente como conductora de Mujeres al Mando. Esto tras ser retirada de la conducción de América Hoy tras destaparse el ampay con Anthony Aranda.

Hace un tiempo, ella misma publicó en su cuenta de Instagram una foto de cómo lucía cuando era una niña, muy orgullosa de quién era y quién es hoy,

Melissa Paredes cuando era niña. (Foto: Instagram)

YACO ESKENAZI

Yaco Eskenazi es otra de las figuras que ha mostrado muy orgulloso cómo era en su niñez y cómo era en su adolescencia. El actor realmente no ha cambiado mucho, sus imágenes no tardaron en generar reacción entre sus seguidoras, quienes quedaron embelesadas por el niñito que era. ¿Tú qué dirías ante estas fotos?

El artista de 42 años fue futbolista, pero ganó popularidad en el mundo de la farándula al ser uno de los primeros integrantes de Esto es Guerra, ganándose el nombre de competidor histórico.

Fue ahí donde conoció a su esposa Natalie Vértiz, con quien tiene dos hijos. Tras aceptar que había cumplido su ciclo en Esto es Guerra, el joven ya hace varios años se abrió paso como actor, participando en numerosas producción. A la par, incursionó en el mundo de la conducción. Hoy en día es presentador de +Espectáculos, de América TV.

Yaco Eskenazi cuando era niño. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: