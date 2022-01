Josimar jura que se lleva bien con María Fe Saldaña: “Hacemos videollamada casi todos los días”

Josimar habló sobre su relación actual con su ex María Fe Saldaña. (Foto: Composición)

El cantante Josimar sigue en Estados Unidos realizando sus presentaciones artísticas, además de disfrutar de su vida de casado con la cubana Yanira Cárdenas. En tanto, su expareja María Fe Saldaña está cuidando de su cuarto hijo en Lima. ¿Cómo es la relación de ambos a distancia?

El salsero decidió hablar sobre su ex en una entrevista con un medio local, asegurando que sería una de las pocas veces que hablaría sobre María Fe Saldaña, ya que este año tiene el objetivo de mantener en total privacidad sus asuntos familiares.

“La relación con Mafe es buena, casi todos los días hablamos. Me manda videos y fotos de la bebé, hacemos videollamada casi todos los días para al menos engreír desde lejos a mi nueva princesa ”, contó el ‘Rey de la salsa perucha’ para diario Trome desde Miami.

Más adelante, el intérprete de “La protagonista” dejó en claro nuevamente que no está enfrentado con María Fe y aprovechó para arremeter contra Magaly Medina, quien ha criticado al salsero por “abandonar” a su expareja cuando esta se encontraba embarazada de su cuarto hijo.

“Nuestra relación de papás no es mala, al contrario, es super buena. Se hablaban cosas por ahí, pero era todo lo contrario de lo que comentan las personas que seguían ese programa (Magaly TV, La Firme), cuya meta es desprestigiar a las personas que quieren salir adelante , por eso nunca le paré a los malos comentarios porque yo sé cómo eran y cómo son las cosas con mi bebé y Mafe, pues es de lo mejor y a comentarios feos, oídos sordos”, expresó Josimar.

SORPRESAS PARA ESTE AÑO

Josimar está en Miami junto a su madre, hermana y dos hijas para desarrollar su carrera como cantante. Aunque la nueva variante de COVID-19 ha dificultado que sus conciertos presenciales se lleven a cabo, eso no ha sido un impedimento para lanzar nueva música este 2022.

“Mis shows están más o menos ahora, por la nueva variante que salió me han cancelado algunos eventos, pero ahí vamos dándole y sobre todo estoy terminando ya mi nueva producción, que lleva por título ‘Comienzo’ y sale el 21 de enero ”, contó el salsero.

De acuerdo con el artista nacional, el 70 % de las canciones de sus discos son escritas por él y están inspiradas en su historia y en cosas que inventa. En su próxima producción incluirá una canción dedicada a su hija Jeilani, fruto de su antiguo romance con María Fe.

MARÍA FE TAMBIÉN QUIERE PRIVACIDAD

Al igual que Josimar, quien ha decidido no exponer más a su familia, María Fe Saldaña comunicó a sus seguidores que no subirá fotos o videos de su pequeña por el momento, pues no quiere que su imagen forme parte de los programas de espectáculo.

“Por ahora no voy a mostrar a mi gorda porque así lo decidí, ya que hay mucha gente mala vibra y no quiero eso para mi gordita. A mí me da igual si es conmigo; pero a mi gordita si la voy a cuidar mucho”, dice en parte de su mensaje.

Asimismo, reveló que el nombre de su bebé significa “niña bonita”, que dio a luz por parto natural en compañía de su madre y que le está dando lactancia exclusiva a su hija, “pero más adelante será mixta”.

Cabe resaltar que la joven compartió la primera y única foto de su bebé luego de dar a luz el 18 de diciembre de 2021. “Para toda la vida juntas. Te amo con todas mis fuerzas”, escribió la emprendedora junto a una tierna fotografía que, al parecer, tomó a pocas horas de haber traído al mundo a la pequeña.

María Fe publicó la primera imagen de su bebé luego de dar a luz. (Foto: Instagram)

