Miss Perú: Raisa Balcazar, elegida como Reina Rosa 2019, murió de cáncer a los 28 años

Raisa Balcazar falleció a los 28 años. (Foto: Instagram)

Tras una dura batalla contra el cáncer, Raisa Balcazar falleció este 10 de enero en la ciudad de Sullana, de donde era natural. Como se recuerda, la joven de 28 años fue elegida como Reina Rosa 2019 por su fortaleza y ardua lucha contra esta enfermedad.

Los encargados de dar la noticia fueron diferentes medios de Piura y fue confirmada por sus familiares. Raisa Balcazar se enfrentó a un cáncer de ovario cuando tenía 12 años y a los 24 fue diagnosticada de cáncer de mama.

Tras hacer metástasis, nunca perdió la fe, don que fue muy valorado por sus paisanos y más adelante por el Perú entero.

Fue precisamente por esta actitud positiva que la Organización Miss Perú la reconoció como Reina Rosa en el 2019. De vez en cuando la joven usaba sus redes para compartir sus mensajes dándose fuerza así misma. Además de escribir palabras esperanzadoras.

“Sé que estas cansada, sé que no es fácil, pero te necesito fuerte y luchadora, porque frágil no me sirves. De: mí. Para: mí”, fue una de sus últimas publicaciones.

Raisa Balcazar y su última publicación en Instagram. (Foto: Instagram)

JESSICA NEWTON DESPIDE A RAISA BELCAZAR CON EMOTIVO MENSAJE

La exreina de belleza Jessica Newton usó sus redes sociales para despedirse de Raisa Belcazar. La Organización Miss Perú le dedicó unas emotivas palabras a la joven.

“Descansa en paz. Nuestras mayores condolencias para su familia y amistades. Tenemos una reina en el cielo”, escribió.