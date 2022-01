“Alex Valera dará mucho que hablar en la selección peruana”, aseguró Roberto Ovelar

Alex Valera fue parte del equipo titular en el partido ante el combinado de extranjeros de la Liga 1.

Roberto Ovelar le brindó su respaldo a Alex Valera. El ‘Bufalo’ pudo ver de cerca el accionar del delantero de Universitario de Deportes en el reciente amistoso entre la selección peruana y un combinado de extranjeros de la Liga 1. El paraguayo pidió paciencia y afirmó que con el tiempo dará que hablar con la ‘bicolor’.

El exjugador de Deportivo Llacuabamba ha recibido críticas cuando ha vestido la ‘blanquirroja’ es que hasta el momento no ha podido convertir su primer gol. No obstante, un referente en esa posición salió a defenderlo. “Lo hizo bastante bien, cuando salí me sorprendió porque me hacían muchas preguntas del tema de los goles. No le metan tanta presión, vamos paso a paso, hay que darle tiempo”.

Asimismo, el actual atacante de Deportivo Municipal cree en que puede aportar mucho al elenco de Ricardo Gareca. “Es importante que todos le demos el respaldo como le compete, estoy seguro que va a dar mucho que hablar en la selección”.

Alex Valera ha disputado dos partidos oficiales con el conjunto nacional hasta el momento. Ambos fueron en la Copa América de Brasil del año pasado. En el triunfo ante Venezuela y en la derrota frente Brasil. No ha tenido la fortuna de sumar minutos en Eliminatorias, pero si ha sido considerado en las convocatorias.

El delantero ‘merengue’ se perfila como titular para los dos amistosos ante Panamá y Jamaica, los cuales se llevarán a cabo el 16 y 20 de enero. Ambos se jugarán a las 16:00 (hora peruana) en el estadio Nacional. Debido a las medidas del gobierno no contará con la presencia de la hinchada.

ROBERTO OVELAR SOBRE LA SELECCIÓN PERUANA

El guaraní comando el ataque del rival de la ‘bicolor’ en el amistoso disputado en las instalaciones de la Videna, que terminó en victoria del ‘equipo de todos’ con goles de Marcos López y Andy Polo. Justamente, Ovelar tuvo palabras para este últim, el cual muchas veces al igual que Valera ha sido criticado por su llamado.

“Vi el golazo que hizo. En la selección estás por algo y si venía lesionado, hoy en algunos movimientos no lo noto que va con miedo. Es un jugador que está hecho, lleva años jugando y es muy veloz. Lo conozco de hace mucho tiempo ya que estuvo en Millonarios. Tiene mucho recorrido siendo muy joven y personalidad”.

Andy Polo anotó el 2-0 en Perú vs Extranjeros de Liga 1. (Foto: FPF)

