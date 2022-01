Rosángela Espinoza niega romance con Omar Macchi, pero lo halaga: “Es muy guapo”

Rosángela Espinoza no descartó iniciar una relación con Omar Macchi en el futuro. (Foto: Instagram)

Rosángela Espinoza llegó al set de Amor y Fuego para hablar sobre su vida privada y los proyectos que tiene luego de haber sido eliminada de Esto es Guerra. La modelo contó algunos problemas que tuvo con la producción de EEG y hasta lloró al recordar que la amenazaron con despedirla en una ocasión.

Sin embargo, la entrevista que le realizaron no solo se centró en su paso por el reality de América Televisión, los conductores del magazine también le consultaron sobre su vida amorosa, especialmente sobre el empresario Omar Macchi, con quien ha sido vinculada en los últimos meses.

Aunque la popular ‘Chica Selfie’ desmintió haber tenido un romance con el ‘Rey de los casinos’, no desaprovechó la oportunidad para señalar en televisión nacional que le parecía un hombre muy guapo.

“ ¿A quién no le gusta Omar Macchi?, es un chico guapo ”, comentó ‘Rous’ sin imaginar que su respuesta sería refutada por Rodrigo González y Gigi Mitre. “A mí no me gusta, a nosotros no nos gusta”, aclararon.

Pese a que los conductores señalaron que para ellos el empresario no era atractivo, Rosángela Espinoza volvió a mencionar que para ella sí lo era, por lo que no descartó iniciar un romance con él más adelante.

“ Me parece un chico atractivo, buen puesto, me puede gustar. El futuro es incierto ”, añadió la exchica reality, cerrando el tema de Omar Macchi.

Como se recuerda, hace unos meses, Rosángela Espinoza fue captada por las cámaras de Magaly Tv: La firme divirtiéndose al lado del ‘Rey de los casinos’, ocasionando que los rumores de una relación salten a la luz.

Asimismo, lo que más llamó la atención de esta cita, al que también asistieron más amigos del empresario, es que el lugar fue fuertemente resguardado por la seguridad del empresario, esto con la finalidad de evitar a los posibles ‘urracos’.

Rosángela Espinoza se encuentra totalmente soltera, aunque no le cierra las puertas al amor.

¿QUIÉN ES OMAR MACCHI?

Omar Macchi es un empresario peruano en el rubro de textilería y juegos de mesa. El popular ‘Rey de los casinos’, heredero de una inmensa fortuna familiar, construyó el Atlantic City, uno de los casinos más importantes de Sudamérica.

Además de tener una cadena de juegos en todo el país, a Omar le gusta coleccionar autos deportivos. Y es que en más de una oportunidad se le ha visto conduciendo carros de alta gama, valorizados en 500 mil dólares.

OMAR MACCHI Y SU RELACIÓN CON VIVIANA RIVASPLATA

En el año 2008, las cámaras de Magaly Tv captaron al empresario peruano al lado de la modelo Viviana Rivasplata. Lo que más destacó de ese momento es que supuestamente el ‘Rey de los casinos’ se encontraba en una relación con Delly Madrid.

Sin embargo, meses más tarde, Viviana Rivasplata salió al frente para desmentir dichos rumores y aseveró que su relación con Macchi se estableció cuando él se encontraba soltero. Cabe precisar que su romance solo duró dos años.

