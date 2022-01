Pancho Rodríguez y su hija pasaron Año Nuevo en cuarentena tras contagiarse de COVID-19

Pancho Rodríguez en cuarentena tras contraer COVID-19 junto a su hija. (Foto: Instagram)

Pancho Rodríguez sorprendió a sus seguidores tras revelar que pasó su Año Nuevo en cuarentena tras haberse contagiado él y su hija de COVID-19. A través de su cuenta de Instagram, el chileno indicó que ambos se encuentran estables.

Sin embargo, no dudó en cuestionarse por qué él y su hija pasaron por esta situación. A la publicación, adjuntó dos imágenes, una donde se le ve junto a su pequeña, y la otra solo de la menor, sonriendo a la cámara.

“Última foto del año y nos toca despedirlo, así como nos ven, solitos y en CUARENTENA, con mi Rafa y el COVID 19… no se imaginan cuánto me he cuestionado todo, intentando de encontrar respuestas del por qué nos tuvo que pasar así”, escribió Pancho Rodríguez.

No obstante, agradeció a Dios porque su familia se encuentra sana. Además de su otra hija, quien se está con su mamá.

“Sin embargo creo que lo único que me corresponde hacer es agradecerle a Dios porque estamos juntos y bien. Mi familia, mis seres queridos están sanos. Mi paski de viaje disfrutando con mi mami, Sanas también… Mis mejores deseos para todos. Espero tengan un feliz Año Nuevo mi gente”, indicó el integrante de Esto es Guerra.

La publicación logró miles de likes y los comentarios de sus seguidores, quienes le dieron fuerzas para que salga airoso de su enfermedad. Sus compañeros de Esto es Guerra tampoco fueron esquivos a este anuncio, Rosángela Espinoza, Jota Benz, Mario Hart y Facundo González le desearon que se recupere pronto.

Pancho Rodríguez se ha convertido en uno de los extranjeros más queridos de la farándula peruana. En una entrevista que le realizaron en América Espectáculos, el modelo chileno recordó todo lo bueno y malo que le pasó este 2021, entre los que se encuentra su detención por parte de la policía tras participar en una fiesta organizada por el cumpleaños de Yahaira Plasencia.

Como se recuerda, aquel 24 de abril se desató un verdadero escándalo en la farándula nacional al revelarse un video en el que se puede observar a la salsera en la maletera de un auto, lugar en el que se escondió para evadir a las autoridades.

Sin embargo, no fue la única que participó en dicha reunión social, las cuales se encontraban prohibidas debido al aumento de casos COVID-19, pues también lo hizo Pancho Rodríguez y otros integrantes de Esto es Guerra.

De inmediato la producción del reality tomó cartas en el asunto y suspendió a todos los que se encontraban involucrados, por lo que el chileno se vio afectado al quedarse sin trabajo cerca de dos meses.

PANCHO RODRÍGUEZ RECORDÓ LA VEZ QUE FUE INTERVENIDO POR LA POLICÍA JUNTO A YAHAIRA PLASENCIA

Por este motivo, el chileno recordó que este episodio fue uno de los más duros que le tocó afrontar en el 2021. “Fue muy fuerte, muy fuerte, muy extraño para todos”, respondió el modelo.

Asimismo, aunque ha sido vinculado sentimentalmente con Yahaira Plasencia tras ser captados bastante cariñosos en Miraflores, el chico reality precisó que este año lo termina totalmente soltero y tranquilo.

“Este año he trabajado bastante en mí, en mi amor propio, yo lo dije hace tiempo, el amor propio. Y todo eso, el amor propio, va ligado con la seguridad, la confianza, con no tener miedo, no dudar”, indicó.

Cabe mencionar que Pancho Rodríguez en el pasado mantuvo una relación bastante larga con la modelo Thepa Loza, con quien convivió, se separó y hasta se reconcilió en más de una ocasión, por lo que se esperaba que volvieran, pero esto finalmente nunca más sucedió.