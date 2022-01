Programación de partidos de hoy, miércoles 12 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Selección peruana: los partidos que jugará entre enero y febrero de 2022.

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

La selección peruana abre el año con un partido amistoso contra los extranjeros de la Liga 1 que estarán bajo la dirección del DT de Alianza Lima, Carlos Bustos. El encuentro tendrá lugar en la Videna y la transmisión estará a cargo de la aplicación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), FPF Play.

10:00 a.m. Selección peruana vs. Liga 1 – FPF PLAY

Además, hay encuentros en la Copa Africana de Naciones que continúa su primera jornada. Uno de los partidos más esperados es el de Guinea Ecuatorial vs. Costa de Marfil. También continua la Premier League con el duelo entre West Ham vs. Norwich. Las diferentes copas de Europa empiezan a llegar a sus instancias finales, hoy empiezan los octavos de final de la Copa de Italia con el encuentro entre Atalanta vs. Venezia.

Además también hoy es la final de la Supercopa de Italia donde se definirá el campeón entre el Inter de Milán vs. Juventus. La Carabao Cup tendrá el partido de vuelta por semifinales entre Tottenham vs. Chelsea. La Copa de Portugal llega a cuartos de final y el partido más esperado es el de Porto vs. FC Vizela. Uno de los choques más esperados e interesantes llegará gracias al clásico español, que se dará por semifinales de la Supercopa de España entre Barcelona vs. Real Madrid.

En Latinoamérica el fútbol mexicano es el que aportará la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga MX con el encuentro entre Tigres vs. Santos.

Copa Africana de Naciones

8:00 a.m. Túnez vs. Malí – Star +

11:00 a.m. Mauritania vs. Gambia – Star+

2:00 p.m. Guinea Ecuatorial vs. Costa de Marfil – Star +

Copa de Italia

11:00 p.m. Atalanta vs. Venezia

Copa de Portugal

1:45 p.m. Rio Ave vs. Tondela

3:45 p.m. Porto vs. FC Vizela

Supercopa de España - Semifinal

2:00 p.m. Real Madrid vs. Barcelona – DirecTV Sports 610 y 1610, Movistar +, Sky Sports

Premier League – Inglaterra

2:45 p.m. West Ham vs. Norwich – Star +, DANZ

Carabao Cup – Inglaterra

2:45 p.m. Tottenham vs. Chelsea – Star +, ESPN 2, DAZN

Supercopa de Italia - Final

3:00 p.m. Inter de Milán vs. Juventus – Star +, ESPN

Liga MX - México

9:06 p.m. Tigres vs. Santos – TUDN, Azteca 7, Afizzionados

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, DANZ, FPF Play, DirecTV Sports en el 610 y 1610, Movistar +, Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y Afizzionados.

