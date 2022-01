Asalto en Los Olivos: mujer es víctima de robo mientras paseaba con su bebé

Una mujer fue víctima de robo en Los Olivos. A los delincuentes no les importó que ella estaba junto a su bebé para cometer el asalto. Vecinos que también roban a mujeres embarazadas o personas de la tercera edad.

Un nuevo acto de delincuencia en el país. Esta vez ocurrió en la Av. Los Castaños, en el distrito de Los Olivos. Cámaras de seguridad de la zona grabaron el momento en que dos delincuentes con armas de fuego se acercan a una mujer para asaltarla. Ella estaba paseando a su bebé en un coche en horas de la tarde.

De acuerdo con lo mencionado en Latina Noticias, se observa que la madre estaba caminando con tranquilidad por la calle. No esperaba lo que sucedería después, cuando de forma sorpresiva aparecieron los dos sujetos.

Ellos fueron directo a la madre de familia, apuntándola con una pistola. Ante la amenaza ella retrocede, dejando el coche donde paseaba a su bebé para que los hampones capten su atención.

A pesar de ello, lograron quitarle su celular para darse a la fuga en rumbo desconocido. La mujer sufrió el robo de su equipo, pero su bebé estaba con vida. “[Le roban] A cualquiera. No hay respeto de una señora si está embarazada, una anciana, lo que fuese. A cualquiera. Si es que se les cruzó, les cae”, señaló un residente a Latina Noticias sobre el incidente.

En esa línea, este caso no es nuevo para los vecinos de la Av. Los Castaños. Como declaró uno de ellos, los delincuentes no tienen remordimientos y roban desde mujeres embarazadas hasta personas de la tercera edad. Los vecinos exigen mayor seguridad en la zona.

Pero no solo hay asaltos a los ciudadanos, sino también a los locales. El matinal agregó que se reportó en la madrugada un robo por parte de un delincuente en un local de la misma zona. El hecho ocurrió a las 3:23 a.m. y el sujeto se llevó cerca de S/1.500 junto a celulares y otros equipos.

OTRO INCIDENTE EN LOS OLIVOS A INICIOS DE AÑO

Los asaltos en el distrito norte del país no es novedad. La semana pasada un cambista fue asaltado en la Cooperativa Carrizal del Carmen, mientras se dirigía a su vivienda. Sujetos llegaron en dos motos donde lo amenazaron con armas de fuegos, se llevaron 100 mil soles.

“Escuchaba que decían ‘mátenlo, mátenlo’. No sé por qué. Esas son las palabras que siguen rondando en mi cabeza. No se me logran borrar esas palabras”, contó Gabriel Sosa, el cambista agraviado para el noticiero peruano América Noticias.

“En ese rato pensé que iba a morir. Lo único que atiné es a taparme la cara, mi cabeza para que no me disparen en la cabeza. Me golpeaban con la cacha y me reventaron la cabeza, y me han golpeado el brazo para quitarme todo el dinero que tenía”, relató Sosa. Él añadió que no es la primera vez que sufre este robo, ya que el primero ocurrió en el año 2016. Aquella vez le robaron 80 mil soles.

“Estamos en tierra de nadie. O sea, tengo que estar armado con otras tres o cinco personas más para contraer esto porque de otra manera estamos desprotegidos ”, añadió.

