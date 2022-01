Puente Piedra: niño de 8 años se encuentra internado tras sufrir mordida de perro pitbull

Los vecinos del menor agraviado en Puente Piedra realizaron una protesta para exigir justicia tras el ataque que sufrió el pequeño por parte del perro pitbull. Video: América Noticias.

En el Asentamiento Humano Bella Aurora, Puente Piedra, un niño de 8 años de edad fue víctima de una mordida por parte de un perro de raza pitbull. Ello ocurrió el último día del año pasado (31 de diciembre), a pocos minutos de la medianoche para celebrar el inicio del 2022. El niño fue enviado al hospital del Niño y sometido a una cirugía.

Según explicó María Elena Ascarruz, madre del menor, su hijo recibió la mordida cuando jugaba en una losa deportivo con otros niños. “Mi hijo y los otros niños estaban en la cancha deportiva cuando los juguetes comenzaron a sonar (pirotécnicos). El perro ha estado fuera de la casa de sus dueños y se ha ido de frente a morder a los niños, y los niños se han corrido y mi hijo se ha quedado parado, y contra él se ha ido“, declaró María a América Noticias.

Los médicos realizaron una operación quirúrgica en la zona inguinal y le colocaron una sonda para que pueda miccionar. Testigos indicaron al matinal que el perro de raza pitbull había salido sin bozal. Además, los familiares criticaron que los dueños del animal no los han ayudado con los gastos médicos.

La tía del menor, dijo que el lugar donde fue mordido su sobrino fue en la parte de la ingle. “Le han mordido en la parte de la ingle. Le han tenido que restaurar toda esa parte. Le han reconstruido. Tiene como 20 puntos en la pierna y tiene dos huecos en el brazo” , comentó la tía.

Los familiares y vecinos señalaron que Carmen Huayta es la dueña de la mascota. Ella es una vecina que vive en la misma cuadra que alquila un segundo piso con su familia. Manifestaron que hasta el momento, Carmen no se ha hecho responsable de los gastos que generó el ataque de su perro pitbull al niño.

“Mi prima le manda [a Carmen] las recetas que le piden [los médicos] por el WhatsApp. Y ella solamente la deja en visto o dice que solo le han dejado plata para su comida y que no tiene nada más”, criticó la tía del menor.

La persona acusada no se encontraba en su domicilio. Pero sus familiares indicaron que ella no se encontraba y que el perro pitbull ya no estaba en la vivienda.

Comentaron que no era la primera vez que el mismo perro atacará a personas o a otros animales. “El chico estaba afuera y se le escapó el perro. Como usted ve, la puerta de mi casa para abierta. El perro entró y como no estaban mis hijos, atacó a mi otra perrita que estaba ahí”, declaró una vecina a América Noticias.

Ante lo ocurrido, diversas madres de familia del Asentamiento Humano Bella Aurora, realizaron un plantón exigiendo justicia por el pequeño. Además de portar pancartas alentando al menor, también hubo mensajes de rechazo a la crianza de perros de esta raza. “No más perro pitbull en manos de personas” , decía una pancarta. Piden participación de la municipalidad de Puente Piedra.

Vecinos exigen justicia para el pequeño que fue mordido por un perro pitbull. Captura: América Noticias.

MÁS INFORMACIÓN

El día de ayer, María Elena brindó declaraciones a La República, donde detalló cómo se encontraba su pequeño en el hospital. Ella se sintió apenada al no poder verlo de cerca su hijo, pero señalo que necesita atención psicológica porque “en las noches llora, por tener pesadillas con el perro. Se despierta y se queda asustado”.

Si desea brindar apoyo económico a la familia, comunicarse el número telefónico 952 457 198

Pero sobre el caso de la dueña del vehículo, recibió un mensaje de ella para ofrecerle su apoyo, pero días después no se comunicó y dejaba en visto —como indicó su prima— los mensajes de ayuda que María enviaba por WhatsApp. “Me dio 170 soles, pero voy diariamente al hospital; (además de) pasajes, comidas, medicamentos, ropa que debo comprar. No me alcanza”, añadió a La República.

SEGUIR LEYENDO