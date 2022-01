Pedro Suárez Vértiz revela que joven que agredió a autoridades policiales es su sobrino: “hubo agresión física contra él”

Pedro Suárez Vértiz rechaza acto de violencia entre su sobrino y los serenazgos. (Foto: Instagram/Captura)

Como ya se ha visto en anteriores ocasiones, el músico peruano Pedro Suárez-Vértiz se pronuncia en sus redes sociales sobre algunos casos polémicos de nuestro país. Esta vez no dudó en expresar su opinión sobre la reciente intervención en la que participaron los serenazgos de Miraflores y agentes de la Policía Nacional del Perú.

Como se recuerda, en la cuadra tres de la calle Lord Cochrane del mencionado distrito un joven insultó y discriminó a las autoridades cuando fue abordado por no respetar las medidas de bioseguridad contra la COVID-19 y el toque de queda. Además, el padre del agresor, lejos de defender a su hijo, lo comenzó a agarrar a golpes y a gritarle porque seguía ofendiendo a los policías y serenos.

Tras ello, el cantante utilizó sus redes sociales para dar a conocer que conoce a los protagonistas de la noticia. Con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el artista nacional felicitó la actitud del padre y reveló que el chico faltoso es su sobrino.

“Querido Claudio, no tienes idea de cuán orgulloso estoy de ti. No solo por ser uno de los mejores ingenieros de sonido de toda Hispanoamérica (dicho por Miguel Ríos, Charly García, Foreigner, etc.), sino por tu excelente papel de padre con mi sobrino Stefano. Aunque no lo vea desde que nació”, se puede leer en la primera parte de su texto.

“No sabes los años que te has ahorrado en educación, y lo que ha ganado Stefano en madurez, con la viralización de los hechos. Dios siempre sabe lo que hace”, agregó.

Sin embargo, señaló que los serenos también agredieron a Stefano pateándole en la rodilla y producto de eso, tuvo que ser llevado a la clínica. Asimismo, indicó que el vídeo que probaría la supuesta pateadura ha desaparecido “misteriosamente”.

“Te felicito también por no denunciar públicamente la lesión de clínica en la rodilla de tu hijo, producto de la pateadura que le propinaron y que extrañamente, la grabación de la misma, no fue entregada por Serenazgo a los medios de comunicación, ni subida a redes sociales”,

Finalmente, resaltó que tanto los miembros de serenazgos y su sobrino actuaron de manera violenta. “Hubo una infame agresión verbal contra Serenazgo, si. Pero previamente hubo una infame agresión física contra tu hijo. La pateadura no justifica lo que vociferó el chico ni viceversa”, concluyó.

Hasta el momento la publicación cuenta con más de 9 mil “Me encanta” y miles de comentarios en donde algunos usuarios respaldan lo escrito por el cantautor mientras que otros critican su pensamiento.

Foto: Instagram

MEMES DEL PADRE QUE CUADRO A SU HIJO FRENTE A LA POLICIA NACIONAL

Después que el hecho se hiciera viral en Twitter y comenzara a circular el vídeo en donde el padre del joven que insultó y agredió a los policías y serenos de Miraflores lo comenzó a agarrar a golpes y a gritarle, no tardaron en salir los infaltables memes.

Incluso, la frase “Cállate la boca” que dijo el señor a su hijo para que se tranquilice se convirtió en tendencia en las redes sociales.

“Cállate la boca mier..., ya? Cállate la boca (...) Cállate la boca, por dios. ¿Quieres que te reviente con dos patadas aquí en frente de todo el mundo? No seas imbécil. Hay momento en los que uno tiene que callarse la boca”, fueron las palabras del hombre identificado como Claudio.

