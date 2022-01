La tercera ola de la covid-19 en Perú "no es una curva, es una línea vertical"

Un miembro del personal de salud realiza una prueba de covid-19 en Lima (Perú), en una fotografía de archivo. EFE/Luis Angel Gonzales

Lima, 9 ene (EFE).- La tercera ola de la pandemia de la covid-19 en Perú "no es una curva, es una línea vertical hacia arriba", según manifestó este domingo el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona, para referir al exponencial aumento de casos en todo el país.

Tarazona detalló en medios locales que, por segunda semana consecutiva, Perú duplicó los casos de covid-19, pues hace tres semanas eran 12.000 a nivel nacional, la semana anterior fueron 26.000 y esta acabó con unos 50.000.

De continuar esta tendencia, la próxima semana puede llegar a los 100.000 casos, advirtió Tarazona, quien anticipó que las autoridades peruanas proyectan que el pico de esta tercera ola se dé a finales de enero, cuando podrían alcanzarse los 150.000 nuevos contagios a la semana, lo que sería "una situación bastante difícil".

Este crecimiento exponencial corresponde con la irrupción en el país de la variante ómicron, cuyo primer caso fue reportado hace apenas tres semanas, en una mujer procedente de Sudáfrica.

Si bien hay confirmados hasta ahora 332 casos de ómicron en catorce regiones del país, las autoridades sanitarias estiman que esta variante es la causante del 82 % de los nuevos casos en la capital Lima, y al menos del 60 % en el resto del país, lo que ha desplazado rápidamente a la variante delta.

Esto ha llevado a que Perú reporte sus cifras de contagios diarios más altas de los últimos nueve meses, al registrar solo el jueves 6 de enero más de 11.000 casos en 24 horas, lo que no se veía desde el 15 de abril de 2021.

Incluso hay seis distritos de Lima que han batido sus récords de contagios diarios desde el inicio de la pandemia, según informó este sábado la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos (UIAD) del Seguro Social de Salud (EsSalud).

De momento, la vertiginosa tercera ola no ha arrastrado de la misma manera las hospitalizaciones y fallecimientos, donde el incremento ha sido más leve, sin que hasta ahora haya riesgo de colapso del sistema sanitario.

Sin embargo, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, pidió no bajar la guardia al reconocer que la precariedad continúa en la sanidad pública peruana, pues las mejoras realizadas en los últimos meses a marchas forzadas por la pandemia no apañan la falta de inversión pública por décadas en este sector.

Mientras, la vacunación avanza a buen ritmo y el 67 % de la población peruana ya cuenta con al menos dos dosis y el 15,6 % con tres, porcentajes que se elevan hasta el 80 % y al 18,5 % si se cuentan solo los mayores de 12 años, quienes son los que actualmente tienen acceso a las vacunas.

Para la tercera semana de enero está previsto que se comience a vacunar a los menores de entre 5 y 11 años, con miras al inicio en marzo del calendario colectiva, donde la gran mayoría de escuelas del país reabrirá tras haber permanecido dos años cerradas.

Perú es uno de los países más afectados al mundo por la pandemia, al acumular desde el inicio de la emergencia sanitaria más de 2,3 millones de casos sintomáticos confirmados de covid-19 y cerca de 203.000 fallecidos, lo que le hace ostentar la tasa de mortalidad más alta a nivel global por esta enfermedad.