Christopher Acosta: IPYS y CPP califican de ‘aberrante’ y ‘nefasto’ condena en contra del autor de ‘Plata como cancha’

| Image: Punto Final

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se mostraron en contra de la sentencia que se le dio al periodista Christopher Acosta, quien fue condenado a dos años de prisión suspendida y al pago de 400 mil soles por el delito de difamación agravada hacia el líder de Alianza por el Progreso, César Acuña.

Ambas instituciones calificaron de ‘nefastas’ y ‘aberrantes’ los argumentos usados por el juez Raúl Vega para condenar al hombre de prensa, también autor del libro ‘Plata como cancha’, quien apeló la sentencia indicando que “el juez le ha puesto al periodismo una valla demasiado alta respecto a que el derecho a cita no debe ser un limitante para ejercer esta profesión”.

“Este libro, ‘Plata como cancha’, está compuesto por una investigación que integra testimonios de personas, con nombre y apellido, relatan hechos que vivieron y escucharon de César Acuña. No es un libro de fuentes anónimas o supuestos... ¿Acuña los demandó o los llevó al Poder Judicial como a mí? Nunca... Para mí esto no es otra cosa que el término de toda una campaña de amedrentamiento que el señor Acuña ha hecho desde la publicación del libro” , recalcó Acosta en rueda de prensa.

“El IPYS considera que el juez Vega dictó una sentencia aberrante, que sienta un funesto precedente para el ejercicio periodístico, y confía en que jueces superiores actuarán garantizando la libertad de expresión violentada en la primera instancia del proceso”, indicaron a través de un comunicado.

El IPYS señaló que el abogado de Christopher Acosta, Roberto Pereira, promoverá una apelación a la espera de que esta decisión sea revocada.

“La sentencia no analiza la calidad de las fuentes y exige a Acosta probar los dichos de terceros, alegando que el periodista no estuvo en el lugar de los hechos y por lo tanto no debió poner esas frases en el libro. El estándar que exige el juez al periodista va contra lo que dice la Corte Interamericana de DDHH. Además, omite valorar la contextualización que hace el periodista alrededor de estas frases”, mencionó.

De igual forma, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, indicó que esta resolución judicial en contra de Acosta es un mal precedente para la libertad de prensa y nefasto.

“(La condena) tiene muchos visos de absurdo. Básicamente lo que está estableciendo el juez es cuáles fuentes pueden o no pueden ser válidas en una investigación. Lo que está haciendo realmente es un atentado contra la libertad periodística y contra la investigación. Es un nefasto precedente para la libertad de prensa y de investigación en el Perú”, señaló en diálogo con RPP.

“Lo que sucede cuando un juez, como en el caso de Jesús Vega, establece qué fuentes se pueden utilizar y qué fuentes no, básicamente le está diciendo al periodista que no hay ningún tipo de estabilidad dentro de tu sistema de investigación”, agregó.

MUESTRAS DE APOYO

Colegas y líderes de opinión también salieron al frente y enviaron mensajes de apoyo al periodista y manifestaron que la sentencia es una clara declaración de guerra contra la libertad de prensa y expresión.

