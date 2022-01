Enel anuncia corte de luz del 11 al 16 de enero en distritos de Lima y Callao

Corte de Luz en Lima y Callao: ¡Atención! Desde hoy hasta el domingo estos son los distritos y horarios en los que no habrá luz. (Foto:Captura)

La empresa de luz Enel, dio a conocer que la semana del 11 al 16 de enero, habrá corte de luz con la finalidad de mejorar el sistema de suministro de luz en los hogares de las familias peruanas.

A través de sus redes sociales, dio a conocer los horarios, zonas y distritos que se verán afectados solo por unas horas con el corte de luz. La compañía pidió a los ciudadanos tomar sus precauciones a fin de que no se vean afectados.

“En Enel Perú, nos preocupamos por tu seguridad y por garantizar la calidad de nuestro servicio de energía. Es por ello que semanalmente realizamos obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas. Los cortes programados se ejecutan, según normativa, en zonas específicas que nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, se lee en el comunicado de la empresa.

Martes 11 de enero

Puente Piedra (9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.): Asoc. Horacio Zevallos Gamez Mz. A, B, Asoc. Los Viñedos Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Urb. Rosa Luz Mz. A, H, I, J, Asoc. La Castellana del Norte Mz. A.

Ventanilla (10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.): Av. acceso a la Ciudad Pachacútec Mz. A Lt. 1, Mz. G Lt. 12.

Puente Piedra (9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.): Ah. Laderas de Chillón 2da explanada Mz. A, T1, U, U1, U2, U3, U3A.

Ancón (9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.): Urb. Stella Maris calle Almejas Cdra. 1, Mz. C, L, calle Pelicanos Cdra. 3, calle Las Gaviotas Cdra. 3, calle Chuitas Cdra. 1, 2, 3, Mz. C, calle Bergantín Cdra. 1, Malecón Manuel Pardo Cdra. 3, Urb. Playa Hermosa Mz. A, B, C, C1, E, I, L, O, P, R, S, Z, calle Carabela lotes 11, 32, 33, 38.

Callao (8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.): Ah. Ruggia calle Ancash Cdra. 6, 7, 8, Mz C, D, E, H, calle Ayacucho Cdra. 1, calle Cochrane Cdra. 5, 6, calle Villar Cdra. 5, 6, 7, Mz. C, G, Jr. Loreto Cdra. 9, 10, pasaje Ancash Mz. F, G, Pasaje Jazmín Mz. D, E, G, pasaje Las Margaritas Mz. A, B, pasaje Marisol Mz. D, H, pasaje Privada Cdra. 7, Mz. B, C.

Miércoles 12 de enero

Callao (9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.): Pj. Señor de Los Milagros Av. Argentina Cdra. 2, Urb. Parque Internacional de la Industria y Comercio Av. Argentina Cdra. 57, 58, 59, 60, 61, Av. Enrique Meigss Cdra. 3.

San Martín de Porres (10:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.): Urb. Palao calle Santa Mercedes Cdra. 1, 2, 3, 4, Mz. A, B, B1, C, C10, C11, G, Ah. Santa Rosa calle Jose Carlos Mariategui La Chira Mzc C, CH, D1, G, H, I, Urb. La Milla Mz. A, C, Ah. Los Jazmines Mz. B, C, D, D1, E, E1, C1, Ch, F, G, J, K, K1, L, M, N.

San Martín de Porres (8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.): Urb. Palao Mz. G, J, Ah. Santa Rosa Mz. B, C, D, D1, D3, E, E1, E2, E3, E4, F, F1, Ñ, O, calle La Unión Cdra. 2, Mz. C, D, E, F, F1, F2, F3, G, H, H1, I, J, K, pasaje Isabel Flores de Oliva Mz. D, H, K, L, Cooperativa Valdiviezo Mz. A, A1, B, C, D, E, E1, F, G, H, H1, I, J, K, M, N, Z, Cooperativa 4 de Enero Mz. A, B, C, D, F, G, H, X, Y, Z.

Cortes de luz programados para distintas zonas de Lima y Callao para esta semana. (Foto: Andina)

Jueves 13 de enero

El Agustino (8:30 a.m. hasta las 3:30 p. m.): Pj. Ancieta Alta Calle Jacaranda Cdra. 2, Mz. E, D1, D3, G, H, Q, Av. Los Claveles Cdra. 3, Mz. B, D, R, calle Las Margaritas Cdra. 3, calle Los Dogos Mz. C, D, D1, E, calle Las Guirnaldas Mz. B, D, R, S, calle Las Gencianas Mz. C, E.

Carabayllo (9:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.): Urb. Lucyana Av. Cesar Vallejo Cdra. 3, Av. Mariátegui Cdra. 1, 3, 4, Mz 23, 30, 33, 38, 40, M, X, Av. Señor de Caudivilla Cdra. 3, 4, Mz. I,K, M, L, X, Jr. Hipólito Unanue Cdra. 1, 2, Mz. I, L, M, calle José Sabogal Cdra. 2, Mz. K, L, M, Jr. San Martín de Porres Cdra. 1, Mz. X.

Comas (11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.): Fundo Agrario Chacra Cerro calle Tambo Río Lt. 6A, 17, 34, Mz. E, L, N.

Independencia (8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.): Urb. El Ermitaño Av. Los Jazmines Cdra. 2, Mz. Y3, calle Las Castañas Cdra. 0, 1, 2, Mz. H1, calle Las Madreselvas Cdra. 1, Mz. C, C1, calle Violetas Cdra. 1, 2, Jr. Las Granadas Cdra. 1, 2, 3, Mz. B1, G1, Jr. Los Laureles Cdra. 1, 2, 3, Jr. Los Paltos Cdra. 1, 2, 3, Mz. A, A1, W, X, Jr. Los Pensamientos Cdra. 1, 2, 3, Mz. V, X, Jr. Los Sauces Cdra. 2, 3.

Callao (8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.): Urb. Aeropuerto Mz. J, K , L, Av. Jorge Chávez Cdra. 1, 2, Mz. A, F, L, Av. José Carlos Mariátegui Cdra. 1, 2, Mz. A, C, F, G, Av. Quilca Cdra. 5, Mz. F, G, Av. Salaverry Cdra. 1, Mz. A, I, K, M, calle Santa Rosa Cdra. 1, Mz. A, B, Jr. Ciro Alegría Cdra. 1, 3, Mz. B, C, Jr. Ricardo Palma Soriano Cdra. 1, 2, 3, Mz. J, K, I, L, M, Z.

Huaral (8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.): Comunidad Campesina de Ravira, Pacaraos, Viscas del distrito de Pacaraos; Chauca y Santa Cruz del distrito de Santa Cruz de Andamarca; Pasac y Chisque del distrito de Atavillos Altos.

Viernes 14 de enero

Jesús María (9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.): Av. Cayetano Heredia Cdra. 6, Av. San Felipe Cdra. 6, 7, 19, Calle Octavio Bernal Cdra. 2, 5, Jr. Hermilio Valdizan Cdra. 5, 6, Jr. Huáscar Cdra. 7, 18, 19, Jr. Huiracocha Cdra. 18, 19.

San Juan de Lurigancho (8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.): Ah. Huáscar Av. José Carlos Mariátegui Mz. A, B, C, D, 13, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 76, 77, 78, 126, 131, 131A, 132, 135, 137, 169, 169A, Av. Liberación Mz. 26, 27, 28, Mz A, A2, I, C, C2, Ah. Villa Hermosa Mz. A, A2, B, B2, C, D, E, E2, F, F2, G, G2, H, H2, I, I2, J, J2, Ah. 20 de Enero Mz. A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, Ah. 9 de Octubre Mz. E, I, I1, I2, Proyecto Integral Futuro 2000 Mz. A, B, C, D, E, Ah. 25 de Octubre Mz. B, B1, D, E, Agrupación Familiar La Brisas de San Juan Mz. A, C, E, D, Ampliación Francisco Bolognesi Mz. B, C, D, E.

Puente Piedra (9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.): Ah. Keyko Sofia Mz. A, B, C, E, F, F1, G, H, M, Asoc. El Dorado Mz. D, F1, Ah. Hijos de Luya Mz. E, F, G, H.

Huaral (8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.): Comunidad Campesina de La Florida; Comunidad de Pallac; Comunidad de Huayopampa ubicados en el distrito de Atavillos Bajos y comunidad de Piscocoto, comunidad de La Perla Alta y Perla Baja ubicados en el distrito de Sumbilca.

Sábado 15 de enero

Canta - Santa Rosa de Quives (8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.): Km. 59.5 Canta- C. P. Checta, Carret Canta Km. 60- C. P. Checta, A Canta Km. 61.97- C. P. Larancocha, Fte. Mz. A2 Lt. 6 - C. P. Pucara, Fte. Mz. D Lt. 27- C. P. Pucara, Ah. Buenos Aires C. P. Leticia, Carretera Canta Km. 54.5- C. P. Yangas, C. P. Alcacoto, C. P. Arenilla, C. P. Osoynik, C. P. Santiago de Punchauca, C. P. La Campana, Fundo Carmelito - C. P. Carmelito, C. P. Santa Rosa de Puquio, C. P. Cerro Puquio, C. P. Sipan Perú, C. P. Fray Martin, C. P. El Rosario, C. P. San José, C. P. Huarangal, C. P. Olfa, C. P. Caballero, C. P. Casinelli, C. P. Paraiso, C. P. Río Seco, C. P. Casa Blanca, C. P. Olavide, C. P. Chocas Bajo, C. P. Huatocay, C. P. Chocas Alto, C. P. Buenavista, C. P. Vista Alegre, C. P. El Olivar, C. P. Virgen del Carmen de Quipan, C. P. Trapiche, C. P. Huanchipuquio, C. P. Zapan, C. P. Juan Velasco Alvarado, C. P. Santa Rosa de Macas, C. P. Cocayalta, C. P. Huarabi Bajo, C. P. Hornillos, C. P. Huarabi Alto, C. P. Cerro Blanco, Carretera Canta- C. P. Buenavista, Frente Mz. B Lt. 7 - C. P. La Cabaña, C. P. Cerro Blanco, Prog. de Viv. Resid. Las Palmeras, C. P. Chocas Bajo, Asoc. de Prop. Carolina II etapa, Santa Barbara/ Av. J. V. Alvarado, C. P. San Antonio de Padua, C. P. Santa Rosa de Puquio, Av. Prol. Santo Domingo y Av. Pacayal, Prog. Resid. Costa del Sol II etapa, C. P. El Rosario, Prog. de Viv. Bonavista, C. P. Huarabi Bajo, C. P. Santiago de Punchauca, Leticia - Carretera Lima Canta Km. 52.93, Prog. Viv. San Fransisco de Carabayllo II etapa, Parcela 400 Sector Caudivilla Huacoy y Punchac, C. P. Casa Huerta el Paraíso, Av. Casinellii, Carretera Limacanta Km. 55.3 C. P. Yangas, C. P. Zapan Carretera Lima-Canta Km. 38, C. P. Huarangal, C. P. Buenavista Chocas Alto, C. P. Virgen del Carmen de Quipan anexo II, C. P. Casinelli, C. P. Magdalena, Pay Pay Bajo - C. P. Yangas, Fundo. Llipata Carretera Lima Canta Km. 63, Av. Chaviña/ Los Algarrobos - C. P. Río Seco, Ingreso C. P. Campana, Carretera Lima - Canta Km. 26, Valle Chillón Parcela 62 Uc María Parado de Bellido, C. P. Punchauca.

San Miguel (8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.): Urb. Oyague Jr. Huamanga Cdra. 9, 11, 13, Jr. Echenique Cdra. 8, 13, Jr. Salas Cdra. 2, 3, 9, pasaje Privado Cdra. 2, Jr. Ramón Castilla Cdra. 13, calle Dianderas Cdra. 1, calle José Medina Cdra. 1, 2, Mz. M2, calle M. Rodriguez Cdra. 1, calle Benito Pardo Figueroa Cdra. 1, calle Condesa de Chinchón Cdra. 1, Jr. Mama Runter Cdra. 2, Jr. Castro Harrison Cdra. 1, 2, 3, 4, calle Umachiri Cdra. 1, 2, Urb. Santa Florencia Mz. A, B, C, D, calle Santa Justina Cdra. 1, 2, 3, Mz. B, Prolongación Ayacucho Cdra. 1, 3.

San Isidro (10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.): Urb. Santa Mónica, Av. Coronel Portillo Cdra. 2, 3, 13, Av. Juan Pezet Cdra. 3, calle Augusto Bolognesi Cdra.0, 3, calle Los Manzanos Cdra. 6.

