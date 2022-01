Caso Christopher Acosta: ¿Qué es una pena suspendida y cómo funciona en el Perú?

Plata como cancha, libro escrito por Christopher Acosta y publicado por la editorial Penguin Libros.

Como ya se sabe, ayer se dio la lectura de la sentencia para el periodista de investigación Christopher Acosta, en la cual se le dictó dos años de prisión suspendida y el pago de 400 mil soles de reparación civil. Ante ello, han surgido muchas dudas de qué es esta pena o prisión suspendida, por ello infobae Perú conversó con Emerson Bonifaz, Fiscal Adjunto Provincial Penal titular de Chimbote para que nos explique cómo funciona en el país.

“Según el Código Penal, todas las penas son efectivas, es decir todos deben cumplir un cierto tiempo dentro de un centro penitenciario; sin embargo, se puede dar el caso de que se suspenda esa pena, eso quiere decir que la persona debe cumplir con 3 requisitos que se encuentran estipulados en el artículo 57 del Código Penal” , comenta el experto.

Los tres requisitos, según lo menciona Bonifaz, son que en primer lugar, la condena no supere los 4 años, en segundo lugar, que la persona no tenga condición de reincidente habitual y finalmente, que dada la naturaleza o el comportamiento del delito, se pueda dar un futuro prometedor de que cuando no se le de ingreso al penal, no cometa delitos.

En el caso de Christopher Acosta, si es que en la apelación que le hará a Acuña se sigue con la misma condena, entonces podrá cumplir esta prisión suspendida sin la necesidad de entrar a un centro penitenciario, pero siguiente ciertas reglas de conducta.

Por otro lado, resalta que la prisión suspendida es algo muy diferente al arresto domiciliario. “En el arresto domiciliario también cumple su pena fuera del centro penitenciario, sin embargo, tiene sus propios requisitos, como tener una edad muy avanzada o problemas graves de salud”, señala.

¿CÓMO FUNCIONA Y QUÉ IMPLICA PARA EL ACUSADO?

Esta prisión suspendida da la oportunidad de, como ya se mencionó, no entrar a un centro penitenciario, pero hay excepciones.

“Siempre que se advierta que no tiene antecedentes penales y lo requisitos ya mencionados, se podrá cumplir, pero existen delitos que no pueden ser sujetos a esta pena suspendida, por ejemplo delitos de corrupción de funcionarios. Después de ello, la mayoría de delitos tiene pena suspendida”, añade el Fiscal.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE PRISIÓN SUSPENDIDA Y EFECTIVA?

Según Benji Espinoza, en una entrevista con Perú 21, la pena efectiva se aplica para “delitos graves”, y por penas de cinco años a más. “Sin embargo, se han visto casos en que la pena privativa de libertad en calidad de cárcel efectiva se ha dado para plazos menores”, menciona.

Por otra parte, “la pena es de cuatro años, se suspende por 3 años, y si se cumple las reglas de conducta la pena se cumple”, agrega Espinoza.

Además, el cambio de sentencia no supone ningún precedente para otros casos legales, ya que esto ocurre solo cuando la sentencia la dicta la Corte Suprema y no una sala penal.

SOBRE LAS CITAS

La principal razón del juicio impuesto por Acuña es por el delito de difamación hacia su persona y por no verificar las citas que utilizó fueran verídicas, ante esto, Emerson Bonifaz, agrega que no existe como tal una jurisprudencia en el Perú, donde se expanda el tema de las citas.

Según Acosta, la petición de denuncia de frases difamatorias, según los abogados del líder de APP, fueron 100, pero presentadas oficialmente fueron 55 de las cuales 33 se dictaron como difamación.

“De 55 frases, 33 se dictaron como difamación, según los abogados del señor Acuña. Todas se incluyen como fuentes oficiales, personas del círculo interno y cercano a él, no es que yo le haya preguntado a un vigilante que lo vio pasar por ahí o a un jardinero”, añade.

“Hay testimonios de sus exparejas sentimentales, sus familiares y gente que ha trabajado con él en las universidades, tienen una cercanía con el personaje que hace que al periodista le de un nivel de credibilidad ante lo que se está diciendo”, señala.

“Siempre le doy a la gente una pequeña pista para que interprete si la cita es literalmente o viene del contexto anterior en el que vivía”, señala.





