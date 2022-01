Ernesto Pimentel sobre su trasplante de cadera: “mi objetivo final es poder correr y bailar”

Ernest Pimentel compartió un emotivo mensaje en "El Reventonazo de la Chola" sobre su trasplante de cadera. (Foto: CapturaTV)

El pasado 06 de enero, el quipo de prensa del actor Ernesto Pimentel anunció que la popular “Chola Chabuca” fue intervenido quirúrgicamente en la clínica Ricardo Palma para someterse un trasplante de cadera debido a que padecía de una necrosis avanzada que estuvo carcomiendo los huesos de dicha zona.

Antes de ingresar al quirófano, el cómico peruano se tomó unos minutos para grabar un pequeño vídeo en donde expresaba su sentir sobre la operación. Este clip fue emitido el pasado 08 de enero durante la emisión de “El Reventonazo de la Chola”.

Recordemos que, desde 2007 Pimentel conduce el programa cómico transmitido por la televisora peruana América Televisión que incluye diferentes segmentos que juegan con la realidad y la ficción.

“Durante muchos años he vivido con el dolor, con la limitación de tener un problema de necrosis avascular de cadera. Después de mucho tiempo y con el monitoreo del doctor, decidí operarme programándolo hace cuatro meses”, comenzó diciendo el cómico.

Asimismo, agradeció tanto al público como a las personas que han estado junto a él durante el proceso y resaltó que uno de sus objetivos es poder correr y bailar.

“Hoy ( 06 de enero) es el día, tengo un desafío grande para mi que es volver a caminar lentamente y mi objetivo final es poder correr y bailar. Le agradezco a dios, a la vida, al público y a mis compañeros por todo lo compartido y por todo lo que seguiremos compartiendo en recuerdo y grandes momentos. ¡Qué viva la vida!”, concluyó.

Cabe señalar que el conductor de “El Reventonazo de la Chola” descartó que su malestar se deba a los enormes tacos que utiliza su personaje y que son muy característicos de la “Chola Chabuca”.

Ernesto Pimentel se sometió a un trasplante de cadera tras ocho años de caminar con bastón. (Foto: Instagram)

ERNESTO PIMENTEL Y EL VIH

El pasado 01 de diciembre del 2021, Ernesto Pimentel una vez más apoyó el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. El artista pidió a la población realizarse un descarte para estar prevenidos. Como se recuerda, hace más de 20 años, el presentador anunció que tenía VIH.

Además, confesó que en efecto sufrió de discriminación tras contar su situación, pero el cariño del público lo ha reconfortado día a día.

“Es una realidad, pero el éxito y el dinero hace que se olviden de eso. Yo no soy un referente para eso, yo quiero que me vean que soy una persona que no se dio por vencida. Tu estado de salud no determina quién eres, sino tus ganas de salir adelante, de cuidar a los demás y a ti sí”, indicó el actor cómico en Apropo.

“La gratitud me pega la vida, me hace ser mejor hijo, ciudadano y persona. Yo no soñaba con ser famoso ni conocido, sino ser feliz, pero cuando ustedes me dan la oportunidad de decir algo más, les agradezco”, acotó Ernesto, quien exhortó a las autoridades de salud agilizar la vacunación para las personas portadoras de VIH.

Ernesto Pimentel participa en campaña contra el VIH -SIDA. (Foto: Apropo)

