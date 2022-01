El Reventonazo de la Chola y Latina: ¿Cuál de los especiales de Fin de Año tuvo mayor rating?

Este viernes 31 de diciembre, América TV y Latina presentaron programa especial de fin de año. (Foto: América TV/ Latina)

Este último viernes 31 de diciembre, América TV y Latina presentaron un programa especial para recibir el Año Nuevo. En medio de una gran fiesta y concierto de estrellas del momento, las televisoras dieron la bienvenida al 2022.

Mientras El Reventonazo de la Chola reunió a Daniela Darcourt, Cielo Torres, César Vega, Combinación de la Habana, Bryan Arámbulo, Explosión de Iquitos, Marisol, Toño Centella, Briyit, entre otros; Latina presentó un concierto en vivo de Grupo 5, donde cantaron lo mejor de sus éxitos. Además de hacer bailar no solo con cumbia, sino con diferentes géneros.

De esta manera, los canales presentaron sus propuestas con un solo fin, entretener al público peruano. ¿Pero cuánto de rating logró cada programa? El gran concierto que transmitió América TV el último día del 2021fue el programa más sintonizado, con 9.6 puntos.

Más abajo vemos a la telenovela “Junta de vecinos” con 9 unidades y luego le siguen los espacios de Latina, “Fiestón de Año Nuevo” con 6.6 y “Yo soy”, con hizo 6.1.

Grupo 5 brindará concierto de fin de año. (Foto: Latina)

ERNESTO PIMENTEL EMOCIONADO CON RATING

Ernesto Pimentel no pudo ser ajeno a esta alegría, pues lograr ser uno de los programas más sintonizados este 31 de diciembre , es un premio a todo el esfuerzo que hizo él y su equipo para entretener al público.

“Es impresionante que el público nos haya acompañado una vez más en la transmisión por fin de año. Para mí, es un honor estar frente a los televidentes llevando alegría. Les agradezco su sintonía”, dijo el creador de la Chola Chabuca.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN YAIPÉN SOBRE ESTE ESPECIAL?

Previo a realizarse este especial de fin de año, el líder de Grupo 5 señaló que era un honor acompañar a todas las familias peruanas para despedir el 2021.

“Bueno definitivamente para nosotros es un honor estar acompañando a todas las familias a nivel nacional, ya que nos toca nuevamente pasarla en casa ya que, no habrá ninguna fiesta presencial, como lo ha dictado el gobierno, este especial lo estamos haciendo pensando en nuestro público que nos sigue desde hace muchos años teniendo en cuenta a la gente de la selva, a la gente del sur y del norte, por eso estamos tocándole a todo el país y porque no decirlo a todos los peruanos en el mundo″, dijo en su momento.

¿QUÉ PIDIÓ ERNESTO PIMENTEL PARA ESTE 2022?

Previo al Año Nuevo, Infobae entrevistó al experimentado conductor de TV, quien dijo que está muy agradecido de poder recibir el Año Nuevo con salud. Además, contó de qué forma le rinde homenaje a su abuela cada año.

“Me siento bendecido y agradecido por la posibilidad de recibir este año con salud, teniendo un programa que - a pesar que cuenta con 14 años - sigue siendo uno de los más vistos por el público”, indicó el presentador, quien recalcó que “desde que nació Gael, el significado de cada año es especial, las fiestas giran todo en torno a él”.

Respecto a su cábala, Pimentel contó qué hizo antes de las 12, como un homenaje a su abuelita.

“Mi cábala siempre ha sido bañarme con flores, las mismas que mi abuelita compraba, ella las deshojaba y me las echaba, entonces yo hago lo mismo. No tanto porque crea en ello, sino como una forma de recordarla, siempre lo hago antes de las 12, me baño con flores”, dijo en aquel entonces.

Finalmente, nos dijo cuál era su deseo para el Año Nuevo. “Que no haya más perdidas humanas debido a la COVID-19, que más peruanos se vacunen, con salud todo lo podemos. Salud y oportunidad de trabajo para la gente”, dijo.