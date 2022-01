Tony Succar tras cancelación de los premios Grammy: “Es muy importante priorizar la salud”

Tony Succar habló sobre la cancelación de los Grammy 2022 y sus proyectos de este año.

El último miércoles, la 64 gala de los premios Grammy prevista para el 31 de enero en Estados Unidos fue suspendida debido al aumento de los casos de COVID-19 por la expansión de la variante ómicron.

En un comunicado elaborado en conjunto entre la Academia de Grabación y el canal CBS explicaron la razón de la cancelación del evento, argumentando que adoptaron esa decisión tras considerarla “cuidadosamente” y analizarla con responsables de salud.

“La salud y la seguridad de aquellos en nuestra comunidad de la música, la audiencia en vivo y cientos de personas que trabajan incansablemente para producir nuestro show sigue siendo nuestra máxima prioridad”, informaron en un comunicado.

“Dada la incertidumbre en torno a la variante ómicron celebrar la gala el 31 de enero simplemente supone demasiados riesgos”, agregaron.

Después de conocer esta noticia, Infobae Perú se comunicó con Tony Succar, quien fue nominado para los Grammy 2022.

Y es que para el productor peruano, la decisión de los organizadores de cancelar la premiación del evento musical internacional ha sido la correcta porque se debe priorizar la salud.

“Veo la suspensión un poco triste porque estábamos emocionados de asistir como nominados. Teníamos el hotel y los tickets de los eventos; todo estaba coordinado, pero esta noticia nos cae como balde de agua fría. Al mismo tiempo, es muy importante priorizar la salud. Cancelar un evento de esa magnitud no es fácil. Tengo muchas amistades infectadas con la variante ómicron, así que es mejor estar seguro. Incluso, yo estaba nervioso de asistir porque todo el mundo se está contagiando. Mi esposa me decía: ‘Tony, tienes que tener mucho cuidado´. Ella, en algún momento, va a dar a luz y ese momento, personalmente, lo veo muy relevante”, dijo.

No obstante, Tony Succar dio detalles sobre cómo paso el fin de año y los cuidados que viene teniendo con su esposa, a poco de dar a luz a su primogénita.

“La ómicron es una locura, la prioridad siempre va a ser la salud. El año nuevo lo recibí en casa sin hacer nada porque no quiero contagiarme. Mi esposa y yo estamos siendo responsables y no salimos mucho. Solo a la tienda para comprar víveres y nada más. Ni vemos a la familia y estamos como cuando recién comenzó la pandemia. Como ella ya va a tener a la bebé en cualquier momento, estamos siendo bien cuidadosos. Es triste porque muchas amistades y familia quieren vernos y reunirse, pero estos días debo estar seguro para cuidarla a poco de dar a luz. En el estudio sigo haciendo música y todos los proyectos para el 2022, preparándonos para los conciertos”, indicó.

El compositor peruano logró su primera nominación en los Grammy 2022. (Foto: Instagram)

SER MÚSICO NO ES FÁCIL

Tony Succar ha ganado dos Latin Grammy en el 2019 y ahora hizo historia al ser nominado al evento principal de los premios con su álbum “Live in Peru”, en la categoría de Mejor Álbum Tropical Latino.

Para el productor peruano y exjurado de La Voz Senior ser nominado a los Grammys y tener el éxito que viene logrando no es fácil: implica sacrificar horas y hacer desarreglos con el simple hecho de hacer trabajos con gran calidad que conlleven a lograr cosas importantes en su carrera musical

“Esta carrera no es fácil, hay que esforzarse mucho para poder lograr un trabajo excepcional. A veces hay situaciones donde la gente que trabaja para ti no entienden, prefieren dejar las cosas así nomás para resolver, no creen que pueden llegar a un cierto nivel y no creen en sí mismos. Es ahí cuando llegó yo y digo: ‘sí, es importante’. Hay que hacer las cosas con perfección y llegar a la excelencia, no buscando ganar premios, sino simplemente para decir así es como se deben hacer las cosas. Yo en vez de dormir o comer, me dedico a más horas y tiempos en hacer perfectas las cosas, sacrifico mi salud para que pasen cosas de esta forma como los Grammys. La gente no va a votar por ti porque eres buena gente. Tienes que mostrar excelencia y un nivel de calidad para poder competir. Además, saber cómo innovar y en que momento arriesgar para hacer las cosas diferentes”, contó.

Con todos esos pergaminos en sus palmares, Tony Succar expresó cómo se sintió al ser nominado otra vez a los Grammys.

“Casi me caigo de espalda cuando mencionaron a mi álbum “Live in Peru” en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino de Grammy y como no me lo esperaba, imagínate, fue un momento histórico”, confesó.

Sin embargo, pese a la magnitud de este evento musical, Tony Succar dijo que esto no debe ser el fin para hacer música.

“Los Grammy son lindos, pero no debería ser la motivación por la cual uno hace las cosas, sino hacerlas de corazón y la música es para el mundo. La Academia de Grabación resalta los buenos trabajos y nos motiva para hacer las cosas bien, con excelencia y calidad”, manifestó.

PROYECTOS DE TONY SUCCAR

Con su carisma y talento, Tony Succar se ha ganado el respeto y cariño de todos los peruanos, algo que lo ha motivado para seguir enfocado en sus proyectos para este 2022.

“Me voy a concentrar en ser un buen papá y tomar el ejemplo de mi padre. Vivir feliz y seguir con la inspiración de Dios. Estoy construyendo un nuevo estudio para esos proyectos y estoy trabajando en el disco de mi madre y de La India. Entonces, como productor estoy muy ocupado, lo que no tengo es tiempo”, sentenció.

