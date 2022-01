Tony Succar anuncia el nacimiento de su primera hija en EE.UU.

El domingo 9 de enero será una fecha especial para Tony Succar, ya que nació su primogénita en South Miami Hospital (Estados Unidos). Así lo confirmó el productor musical peruano, quien compartió el suceso intimo junto a sus millones de seguidores a través de la red social Instagram.

Y es que, Tony Succar junto a su esposa Lauren Christine Succar llegaron por la noche del sábado a South Miami Hospital para que se lleve a cabo el parto. Tras el nacimiento de la bebé, el productor musical peruano escribió un emotivo post en sus redes sociales.

“Familia, nuestra bendición llegó. El milagro más grande que he visto en mi vida. No existe palabras para describir lo que siento Lauren Succar te amo. Eres increíble, gracias a Dios, eres perfecto. La vida es el regalo más preciado que existe. Andamos con poca batería, pero no quiero cerrar los ojos y perderme ni un segundo, el día más mágico de la historia. Los amo mi gente”, escribió en su cuenta de Instagram.

Días antes a este suceso, Tony Succar charló con Infobae Perú sobre la cancelación de los Grammys y daba detalles sobre los cuidados que tenía con su esposa Lauren Succar previo al nacimiento de la bebé.

“Veo la suspensión un poco triste porque estábamos emocionados de asistir como nominados. Teníamos el hotel y los tickets de los eventos; todo estaba coordinado, pero esta noticia nos cae como balde de agua fría. Al mismo tiempo, es muy importante priorizar la salud. Cancelar un evento de esa magnitud no es fácil. Tengo muchas amistades infectadas con la variante ómicron, así que es mejor estar seguro. Incluso, yo estaba nervioso de asistir porque todo el mundo se está contagiando. Mi esposa me decía: ‘Tony, tienes que tener mucho cuidado´. Ella, en algún momento, va a dar a luz y ese momento, personalmente, lo veo muy relevante”, dijo.

“Mi esposa y yo estamos siendo responsables y no salimos mucho. Solo a la tienda para comprar víveres y nada más. Ni vemos a la familia y estamos como cuando recién comenzó la pandemia. Como ella ya va a tener a la bebé en cualquier momento, estamos siendo bien cuidadosos. Es triste porque muchas amistades y familia quieren vernos y reunirse, pero estos días debo estar seguro para cuidarla a poco de dar a luz. En el estudio sigo haciendo música y todos los proyectos para el 2022, preparándonos para los conciertos”, indicó.

PROYECTOS DE TONY SUCCAR

Con su carisma y talento, Tony Succar se ha ganado el respeto y cariño de todos los peruanos, algo que lo ha motivado para seguir enfocado en sus proyectos para este 2022.

“Me voy a concentrar en ser un buen papá y tomar el ejemplo de mi padre. Vivir feliz y seguir con la inspiración de Dios. Estoy construyendo un nuevo estudio para esos proyectos y estoy trabajando en el disco de mi madre y de La India. Entonces, como productor estoy muy ocupado, lo que no tengo es tiempo”, sentenció.

