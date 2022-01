Mirtha Vásquez aclaró que “nadie va a retirar al procurador Daniel Soria”

Mirtha Vásquez en el Congreso de la República. Foto: Andina.

El gobierno de Pedro Castillo no va a tomar medidas represivas contra las autoridades del órgano estatal, según declaró la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, en relación a lo dicho por el titular de la cartera de Justicia, Aníbal Torres, sobre el procurador general de la República, Daniel Soria.

“Hubo algunos comentarios respecto a la actuación del procurador que venían de la defensa del presidente de la República, pero el Ejecutivo no va a actuar de manera represiva contra ninguna autoridad. Lo importante es respetar la independencia”, respondió la premier en una conferencia de prensa desde Moquegua.

Vásquez explicó que el ministro Aníbal Torres no interferirá en el proceso legal del jefe de Estado, y mucho menos se debe interpretar como una persecución política en contra del procurador Soria.

“Hay un pedido de parte de la defensa de revisar alguna actuación del procurador. Es un requerimiento. Como el procurador depende del Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia ha expresado que podría acceder a esta solicitud que se ha hecho para revisar algunos aspectos referentes a su actuación”, aseveró Vásquez.

“Pero eso no significa, no se debe interpretar como una interferencia, como una persecución. Nadie ha anunciado que se va a retirar al procurador. Eso hay que dejarlo claro. No es, de ninguna manera, el objetivo de este Gobierno. Reafirmamos nuestro sentido de independencia por las autoridades”, agregó.

Como se recuerda, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se reunió con el abogado personal de Pedro Castillo el pasado 4 de enero. De acuerdo a lo registrado en el despacho de Torres, se trató de una “reunión de trabajo a título personal”.

Tras dicho encuentro, el defensor legal del mandatario hizo un pedido público para que el ministro revise si es que la designación de Daniel Soria, como procurador general de la República, cumplía con los requisitos de ley.

“Exhorto a Aníbal Torres que examine si este señor tiene los dos años de litigio y si no los tiene que se anule el nombramiento y que devuelva todo el dinero que este señor ha cobrado por ese cargo público”, expresó en Canal N.

Sin embargo, Torres descartó algún tipo de presión por las investigaciones contra Castillo, pero que igual revisaría el caso de Daniel Soria. “Esa es una invención. Yo le pregunto a la prensa: ¿qué hacemos si el señor (Soria) no reúne los requisitos?”, manifestó.

“Frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas, va a tener que ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador. Yo procederé conforme a la ley, no me puedo salir de la ley”, agregó Torres Vásquez a RPP.

VLADIMIR CERRÓN CONTRA ANÍBAL TORRES

Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, no se guardó nada y culpó al ministro de Justicia de generarle problemas al presidente de la República por interferir en sus asuntos legales.

En su cuenta de Twitter, Cerrón cuestionó que Torres se atribuya comportamientos y actitudes que no le corresponden y que solo le incumben al titular del Consejo de Ministros, en este caso a Mirtha Vásquez. Además, lo señaló de ser el responsable de alejar al mandatario del partido que lo llevó al poder.

“Ministro de Justicia, Aníbal Torres Vásquez, en la práctica ejerce el papel de Premier, pero genera anticuerpos al Presidente, es responsable de apartarlo de Perú Libre y de haberlo desprovisto de su base social sólida. El ministerio necesita reorganización e innovación”, publicó el exgobernador de Junín.

SEGUIR LEYENDO