Julio Velarde es elegido como el Banquero Central de las Américas 2022

Foto de archivo de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Peru, en su oficina durante una entrevita con Reuters. Abril 30, 2018. REUTERS/Mariana Bazo

Julio Velarde fue galardonado como el Banquero Central de las Américas del Año 2022 por la revista internacional The Banker , del grupo editorial Financial Times. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) recibe este reconocimiento por su destacada labor en 2021.

Esta es la segunda vez que Velarde es nombrado Banquero Central de las Américas por The Banker, antes recibió este galardón en el 2020. En total, el economista ha recibido tres premios, ya que en el 2015 fue distinguido como el Banquero Central del Año a nivel mundial.

Según explica la prestigiosa revista, el titular del BCRP es reconocido por estimular el crecimiento y estabilizar la economía de su nación. “Pocos en América Latina han ocupado un cargo y gozado del respeto internacional sostenido durante tanto tiempo como Julio Velarde”, precisó The Banker.

“Al frente del Banco Central de Perú desde 2006, Velarde se ha mantenido como una figura tranquilizadora, tanto en términos políticos como económicos, incluso durante tiempos convulsos. Durante su mandato, el país ha estado dirigido por siete presidentes diferentes”, prosiguió la publicación londinense.

Asimismo, la revista en mención resaltó el manejo que tuvo Julio Velarde con la economía peruana ante las fuertes repercusiones de generó la pandemia de la COVID-19 en la región.

“La caída de la actividad económica tuvo graves implicaciones en la liquidez, a lo que el banco central respondió con medidas rápidas, que incluyeron no solo considerables inyecciones monetarias directas para respaldar el sistema de pagos, sino también una reducción de la tasa de política a niveles históricamente bajos”, refirió.

RECONOCIMIENTOS DE JULIO VELARDE AL FRENTE DEL BCRP

Julio Velarde también ha sido reconocido como Banquero Central del Año 2016 para América Latina por Global Markets, Gobernador de Banco Central del Año 2016 por LatinFinance, así como el Mejor Banquero Central en 2015 y 2016 por Global Finance

En el año 2010, fue galardonado como Banquero Central del Año para América Latina por Emerging Market. Además de los mencionados reconocimientos como Banquero Central del Año a nivel mundial y Banquero Central de las Américas, en los años 2015 y 2020, respectivamente, por parte de The Banker.

Asimismo, el presidente del BCR se ubicó en el grupo de banqueros centrales con más alta calificación en el mundo, según el informe de 2021 elaborado por la revista especializada Global Finance.

Fotografía de archivo en al que se registró al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde. EFE/Víctor Lerena

EXIGÍAN SU RENUNCIA

Julio Velarde terminó el 2021 como una de las figuras del Perú por su desempeño al mando del Banco Central de Reservas del Perú. Sin embargo, el expremier, Guido Bellido, exigía su renuncia al cargo.

De acuerdo a las palabras del congresista de Perú Libre, Velarde debía ser reemplazado por un nuevo profesional, ya que solo continua al frente del BCR “porque quiere aferrarse al cargo”.

“El señor Velarde debe renunciar y dar paso a otro nuevo profesional. Cuántos economistas tenemos en el país. Hay gente con mucha trayectoria, por tanto, no hay que hacer que uno es el único porque podría por ahí [Julio Velarde] estar protegiendo algo. Cómo me voy a aferrar a un cargo si no me corresponde”, señaló Bellido Ugarte.

Estas declaraciones complementaron lo dicho por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien también criticó duramente la permanecía del titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

“[En aquella vez] salió el mismo presidente del directorio [del BCR] a criticar la ley que establecía esa limitación [de intereses], diciendo que eso atenta contra la libre competencia. Y eso es otra ignorancia absoluta, solamente porque este gordito dice cualquier disparate, entonces es verdad”, dijo en declaraciones a Radio Exitosa.

“Si él es un gran economista, cómo puede decir que en el Perú hay libre mercado cuando los que gobiernan en materia financiera son los monopolios y oligopolios (bancos y compañías de seguros), sobre los cuales la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) no hace nada”, añadió.

SEGUIR LEYENDO